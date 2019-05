Lun, 13/05/2019 - 12:53 — La redazione

Pontremoli si prepara ad ospitare la seconda edizione della Francigena Half Marathon. Dopo lo strepitoso successo dell'edizione dello scorso anno,quando oltre 1000 iscritti calarono su Pontremoli, ripercorrendo il cammino di Sigerico, lasciandosi alle spalle "Bardonis Alpe", come veniva chiamato il Passo della Cisa in antichita', scendendo quindi in Valdantena, tra ponti di tavole sospesi e vecchie arcate medievali la dove nasce il fiume Magra. La data scelta quest'anno e' domenica 9 Giugno, ad oggi si sono gia' iscritte oltre 650 persone,lo staff organizzativo ha fissato in 1000 il numero massimo di iscrizioni per garantire a tutti la massima fruibilita' emotiva del percorso. Nell'edizione 2019 ci sono almeno due novita' importanti. La prima e piu' significativa,una partenza intermedia dal Passo Cisa ( esattamente dalla porta francigena della Toscana), tagliando quindi fuori il Monte Valoria, salita impegnativa che lo scorso anno taglio' il fiato a molti partecipanti. Chi partira' dalla Cisa avra' da percorrere 21 Km per arrivare a Pontremoli. Rimane la possibilità,per i piu' allenati di affrontare il Valoria,partendo dall'Ostello della Cisa dove e' fissata la partenza della Super Half Marathon, per loro i Km totali saranno circa 28. Infine per le famiglie, e per chi e' meno abituati a camminare in montagna,opzione family Marathon,da Casalina a Pontremoli,12 km scarsi adatti a tutti,per vivere una giornata sulla Francigena in compagnia di amici e bambini. Il costo del Pullman e' compreso nel pettorale di iscrizione. Altra novita' 2019 un terzo richiestissimo ristoro al piazzale del Righedo. Gli altri due ristori saranno a Casalina e all'arrivo. Al Righedo e a Casalina e' previsto anche un servizio integrativo gratuito di trasporto, per chi affaticato volesse rientrare a Pontremoli anzitempo.

Tutte le informazioni potete trovarle sulla pagina Facebook Francigena Half Marathon o sul sito

www.lunigiana.it

Per iscrizioni inviare una mail a [email protected]

Comune di Pontremoli