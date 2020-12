"Approvato per la prima volta nella storia di Massa il regolamento sugli agri marmiferi"; Lega soddisfatta.

Sab, 05/12/2020 - 13:25 — La redazione

<<Il gruppo consiliare della Lega esprime grande soddisfazione per l'approvazione del regolamento comunale degli agri marmiferi.



In circa due anni di governo, grazie all'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Persiani, la città si dota dello strumento attraverso cui gestire le attività estrattive nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori, massimizzando i benefici economici sul territorio.



Il dialogo è stato ampio sia all'interno della maggioranza che con tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente dal settore lapideo ed ha portato ad una sintesi nel rispetto dei reciproci interessi e valori.



La Lega vede concretizzarsi uno degli obbiettivi cardine di questo mandato amministrativo, fortemente dibattuto come gruppo consiliare tramite un'attenta analisi di ogni singolo articolo, con la prerogativa di poter dare alla nostra città un documento pregiato.



E' sicuramente un atto che ha un peso enorme, perchè con questo andiamo a riformare la gestione di un settore che dobbiamo considerare strategico per l'economia cittadina: sembra incredibile, ma un settore così delicato non era mai stato regolamentato dalle amministrazioni precedenti e quindi sono stati persi decenni in cui, se ci fossimo stati noi, si sarebbe già avuta una gestione oculata ed ottimizzata a vantaggio della collettività.



Finalmente questa città ha un regolamento che risolve tanti problemi subiti dal settore lapideo. Vengono introdotti i seguenti principi, che guideranno d'ora in poi l'attività estrattiva: maggior tutela dei luoghi di lavoro, prosieguo delle lavorazioni nel pieno rispetto dell'ambiente, sfruttamento della risorsa nell'ottica di creazione della filiera di lavorazione locale, stabilizzazione dei posti di lavoro attuali ed inserimento del sistema di monitoraggio obbligatorio tramite l'utilizzo del certificato digitale di ogni singolo elemento estratto, di conseguenza aumento della tassazione congrua e puntuale proporzionata all'effettivo valore dello stesso.



Vogliamo infine sottolineare come questo regolamento sia stato elaborato rispettando punto per punto la legge regionale 35/2015 e seguendo gli studi del centro di geotecnologie dell'università degli studi di Siena; lo crediamo adatto per sviluppare il tessuto produttivo di Massa e siamo convinti che avrà sicuramente risvolti positivi.>>

Gruppo consiliare Lega Massa