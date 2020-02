La Mosti sulla conferenza a Prato dell'associazione "Futura"

Sab, 08/02/2020 - 15:54 — La redazione

L'associazione "Futura", (una rete di persone, associazioni, esperienze civiche e politiche che sui territori cercano di animare buone amministrazioni, luoghi di incontro e di comunità plurali, in cui vive, nonostante la difficoltà del periodo storico, un’idea di innovazione sociale, solidale e progressista) di cui faccio parte, ha organizzato una Conferenza regionale della rete, per domani sabato 8 febbraio, in vista delle regionali, un incontro che si terrà a Prato in Via del Ferro, 26.

I lavori prenderanno il via alle ore 11 con la prima parte:

"Lavoro e innovazione: il futuro è adesso"

Dove interverranno:

Laura Boldrini (deputata PD)

Simona Bonafè (segretaria regionale PD)

Maria Pia Pizzolante (Futura)

Giulia Giraudo (Prato2040)

Maria Logli (GD Prato)

Alle ore 13 si pranzerà insieme (per prenotare scrivere in privato alla pagina di Prato2040)

Dalle 15 inizierà l'assemblea con gli interventi:

"Toscana Futura - Assemblea aperta

Interverranno anche il candidato alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani e Marco Furfaro del Partito Democratico.

Ecco l'elenco degli interventi:

Introduce

Andrea Raspanti - assessore Comune di Livorno

Interverranno:

Marco Furfaro (segr. nazionale PD)

Lorenzo Falchi (Sinistra Italiana)

Guglielmo Bongiorno (sindaco Cantagallo)

Benedetta Squittieri (assessore Comune di Prato)

Giovanna Cepparello AssessorA all'Ambiente

Alessandra Nardini (consigliera regionale Toscana)

Ilaria Bugetti (consigliera regionale Toscana)

Maurizio Verona (sindaco Comune di Stazzema)

Francesco Paoletti (assessore Comune di Carmignano)

Marco Biagioni (consigliere comunale Prato)

Edoardo Prestanti (sindaco Carmignano)

Gianluca Mengozzi (presidente ARCI Toscana)

Edoardo Carli (Sardine Toscana)

Manuela Fontanive (Fridays for Future)

Simone Siliani (2020 A Sinistra)

Eugenio Giani (candidato presidenza Regione Toscana)

Giovanni Graziani (Verdi Toscana)

Francesca Mazzocchi (Lama Development and cooperation Agency)

Elena Mosti (Futura Toscana)

Durante il pranzo saluti di Gabriele Bosi (segretario PD Prato) e Enrico Cavaciocchi (presidente ARCI Prato).

Crisi, conflitti, disuguaglianze, ci dicono che per combattere solitudine e frammentazione è necessario riconnettere luoghi e forme di una partecipazione comune.



Non bastano i partiti presenti, ma serve un percorso nuovo e democratico, aperto, in cui nuovi attori possano esprimersi, decidere, avere sovranità sulle decisioni.



Le forze politiche di sinistra dovrebbero ripensare non solo le politiche degli ultimi anni, ma anche le pratiche e le forme della partecipazione per aprire davvero una nuova stagione.



Domani sarà un buon punto di partenza, di ascolto e condivisione.

Elena Mosti