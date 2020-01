Daniela Marzano nell'Équipe Formativa Territoriale del MIUR

Mar, 28/01/2020 - 19:39 — La redazione

Con l’apertura di una speciale piattaforma messa a punto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, è iniziata la fase operativa dell’Équipe Formativa Territoriale del MIUR, un nucleo di 120 docenti selezionati su base nazionale per accompagnare tutte le scuole italiane verso un utilizzo sempre più massiccio delle TIC nella didattica.

Il contingente è stato spalmato in modo differenziato sulle varie regioni e le scuole della Toscana possono contare su un gruppo di 7 docenti altamente qualificati in vari campi, dalla Gamification alle Stem, dal Coding al Cinema, dalle Metodologie innovative di insegnamento-apprendimento all’uso della Realtà Virtuale nella didattica.

Referente territoriale per la provincia di Massa Carrara è l’Ins. Daniela Marzano dell’I.C. Malaspina, presso il cui Istituto di titolarità è stata realizzata una postazione utile come nucleo centrale dell’attività di consulenza che verrà erogata (su richiesta) in tutta la Regione. La docente, con Lauree specifiche orientate alla Formazione e Produzione Multimediale, iscritta al Registro Internazionale dei Formatori della Didattica Innovativa e in possesso di certificazioni e qualifiche sulla didattica assistita dalla TIC, vanta una ventennale esperienza di formazione e consulenza in questo campo.

E’ possibile per le scuole aprire un ticket in piattaforma (seguendo le modalità indicate nella comunicazione arrivata dall’USR) per richiedere una consulenza riguardo al sostegno e accompagnamento dell’uso delle TIC nella didattica, ad attività di promozione e supporto per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi finalizzati a realizzare l’innovazione metodologico-didattica e allo sviluppo di progetti di didattica digitale, cittadinanza digitale, economia digitale, educazione ai media, nonché supporto e accompagnamento per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi laboratoriali per docenti sull’innovazione didattica e digitale.

Gli altri membri dell’équipe toscana sono gli Inss. Isabella Marini, Emanuela Gabrielli, Letizia Balbi, Riccardo Barderi, Maurizio Tuliani, Anna Maria Irto, di diversa territorialità.