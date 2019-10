Open day CRI, sabato 19 ottobre il Centro emergenza di Marina di Massa apre le porte ai cittadini

Gio, 17/10/2019 - 14:49 — La redazione

Dimostrazioni pratiche, sessioni di approfondimento, esposizione di mezzi: sabato 19 ottobre 2019 è in programma in tutta Italia l’Open Day della Croce Rossa Italiana. Le sedi CRI apriranno le porte alla popolazione per far scoprire il mondo della protezione civile.

Il Nucleo di Pronto Intervento, in collaborazione con il Comitato della Croce Rossa Italiana di Massa-Carrara, la Regione Toscana, la Prefettura e la Provincia di Massa-Carrara e la Usl, ha organizzato un evento per tutta la giornata: dalle ore 10 alle 18 il Centro di emergenza di Marina di Massa, in Via Fortino di san Francesco sarà aperto alla cittadinanza per parlare di protezione civile e dei comportamenti da adottare in caso di calamità.

Saranno esposti materiali e mezzi che normalmente vengono utilizzati per le attività di emergenza, l’Usl monterà un PMA, punto medico avanzato, ci saranno dimostrazioni ma anche la possibilità di fare approfondimenti specifici con Istruttori di protezione civile pronti a dare le informazioni utili per i casi di emergenza.

Durante la giornata è anche possibile visitare il treno ospedale storico, utilizzato durante la seconda guerra mondiale.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della prima edizione della settimana della Protezione Civile, indetta dal Dipartimento Nazionale dal 13 al 19 ottobre e giunge dopo la giornata di “Io non rischio” che ha interessato due piazze, Massa e Fivizzano domenica 13 ottobre.

Tra gli obiettivi la promozione nelle comunità di comportamenti consapevoli, delle buone pratiche di prevenzione dei rischi e lo sviluppo della resilienza della popolazione: la giornata permetterà non solo di conoscere più da vicino le attività della CRI ma anche quelle delle altre realtà del volontariato del nostro territorio impegnate nel sistema di Protezione Civile che condivideranno le loro esperienze con i visitatori.

Per ulteriori info contattare il referente del progetto

Carlo Tosoni, responsabile Nucleo pronto Intervento CRI di Marina di Massa

[email protected] tel 3701296015

Provincia di Massa-Carrara