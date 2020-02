Mastrini: "Sfruttiamo il confronto sulla sanità di Fivizzano"

Lun, 17/02/2020 - 22:25 — La redazione

L’iniziativa del Comune di Fivizzano in merito al futuro dell’Ospedale merita di essere apprezzata: il percorso intrapreso dall’Amministrazione con la collaborazione dei gruppi consiliari Alternativa per il futuro e Lista Civica 2.0 è sicuramente virtuoso perchè frutto di un confronto onesto. Al netto dell’analisi della situazione, che si può considerare difficile e dei motivi che ci hanno portato alle attuali criticità, che devono chiaramente essere ascritte alle scelte di chi ha governato, è necessario, a mio avviso, costruire un percorso certo dal punto di vista tecnico e normativo. Serve capire anzitutto che i Presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate non devono attenersi ai criteri degli Ospedali di città: i numeri quindi non devono essere un alibi, anche perchè è la normativa vigente, il D.M. 70, all’Art. 9.2.2, a parlare di “Presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate”.

La normativa infatti è chiara perchè “si possono prevedere presidi ospedalieri di base per zone particolarmente disagiate” ed aggiunge che “tali situazioni esistono in molte regioni italiane per presidi situati in aree considerate geograficamente e meteorologicamente ostili o disagiate, tipicamente in ambiente montano o premontano con collegamenti di rete viaria complessi e conseguente dilatazione dei tempi”.

Caratteristiche che possono essere cucite tranquillamente sulla realtà di Fivizzano. “Nella definizione di tali aree deve essere tenuto conto della presenza o meno di elisoccorso e di elisuperfici dedicate. In tali presidi ospedalieri occorre garantire una attività di pronto soccorso con la conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto, attività di medicina interna e di chirurgia generale ridotta. Essi sono strutture a basso volume di attività, con funzioni chirurgiche non prettamente di emergenza e con un numero di casi insufficiente per garantire la sicurezza delle prestazioni, il mantenimento delle competenze professionali e gli investimenti richiesti da una sanità moderna”. Per quanto riguarda le caratteristiche: “tali strutture devono essere integrate nella rete ospedaliera di area disagiata e devono essere dotate indicativamente di: un reparto di 20 posti letto di medicina generale con un proprio organico di medici e infermieri; una chirurgia elettiva ridotta che effettua interventi in Day surgery o eventualmente in Week Surgery con la possibilità di appoggio nei letti di medicina (obiettivo massimo di 70% di occupazione dei posti letto per avere disponibilità dei casi imprevisti) per i casi che non possono essere dimessi in giornata; la copertura in pronta disponibilità, per il restante orario, da parte dell'equipe chirurgica garantisce un supporto specifico in casi risolvibili in loco; un pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all'Emergenza-Urgenza, inquadrato nella disciplina specifica così come prevista dal D.M. 30.01.98 (Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza) e, da un punto di vista organizzativo, integrata alla struttura complessa del DEA di riferimento che garantisce il servizio e l'aggiornamento relativo”.

Sarebbe sicuramente necessario verificare, rispetto a questi parametri, se il riconoscimento di Ospedale di area disagiata potrebbe migliorare alcuni servizi e quali, ma al contempo valutare se, alcuni aspetti, potrebbero invece non essere migliorativi. Affido queste valutazioni, che ho potuto esporre al Consiglio Comunale di Fivizzano, all’Amministrazione, ai gruppi consiliari, a coloro i quali, all’interno della Società della Salute e dell’Asl Toscana Nord Ovest, hanno gli strumenti per valutare la fattibilità di questo percorso.

L’Ospedale di Fivizzano è troppo importante per essere motivo di divisione, al netto delle sensibilità, delle idee politiche e della legittima espressione di chi vuole porre rimedio, ove possibile, alle scelte sbagliate di chi ha governato.