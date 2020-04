I Civici Apuani intervengono sull'operato dell'amministrazione massese

Mar, 21/04/2020 - 12:21 — La redazione

Pandemia, emergenza sanitaria, dietro queste parole ci dovrebbe essere unione di intenti, volontà di trovare insieme le soluzioni, e poco importa da che parte arrivino, purché utili. Invece siamo di nuovo davanti a sterili polemiche politiche, che non ci appartengono, perché il nostro unico pensiero è uscire da tutto ciò insieme, nel più breve tempo e nel miglior modo possibile.

L’amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Francesco Persiani ha messo in campo, spesso anticipando i dettami della presidenza del consiglio e della giunta regionale, un insieme di azioni per affrontare, al meglio possibile, nell’interesse della cittadinanza, questo difficile momento. Tutte le questioni sono state affrontate con grande attenzione e senso di responsabilità, senza mai affermare di aver la bacchetta magica o che fossero le uniche soluzioni percorribili, ma intanto sono state affrontate da coloro che in questo periodo non hanno mai smesso di lavorare all’interno del Palazzo Comunale e non hanno mai chiuso le porte a nessuno.

In prima linea proprio il Sindaco che ha dovuto prendere decisioni anche difficili ma necessarie, come sospendere i mercati, chiudere i parchi, quando ancora, a livello regionale si tergiversava.

Immediatamente ha istituito l’Unità di Crisi dove Asl, Protezione Civile, Associazioni di Volontariato, Servizi Sociali, Polizia Municipale, Responsabile della Sicurezza, si confrontano cercando soluzioni possibili a tutti i problemi emergenti, in continua comunicazione con S.E. il Prefetto

Ogni sera informa i cittadini sui dati e sulle misure adottate per venire incontro il più possibile alla cittadinanza messa in forte difficoltà economica dalla grave situazione sanitaria. Con la sua squadra di governo ha cercato di non dimenticare nessuno partendo dai più deboli. Ha scelto di distribuire le mascherine arrivate dalla Regione in confezioni igieniche, con istruzioni, in prima battuta in numero di tre a nucleo famigliare per munire tutti di un dispositivo che doveva servire solo per le uscite necessarie, distribuendo le rimanenti subito dopo, cercando di coprire le situazioni più critiche. A questo scopo, per non gravare oltremodo sulla già impegnatissima forza di protezione civile istituzionale ha provveduto a formare un nutrito gruppo di volontari, messisi a disposizione attraverso la mail istituita appositamente ([email protected]), che affiancati da Consiglieri Comunali e Assessori stanno espletando molti compiti al servizio della intera comunità. Nel frattempo anche le Farmacie Comunali sono riuscite a dotarsi di mascherine monouso e le vendono al pubblico a prezzo di costo, e ciò prima ancora che giungesse la notizia di una distribuzione massiva da parte della Regione Toscana.

Il settore maggiormente investito da questa emergenza è sicuramente quello guidato dall’assessore alle politiche sociali Amelia Zanti che fin dal primo momento, si è attivata per dare risposta a tutte le nuove difficoltà ed esigenze che la pandemia ha creato, pur continuando ad erogare i servizi consolidati. Ha scelto, di distribuire i primi “buoni spesa” attraverso carte prepagate della grande distribuzione. Questo ha permesso di partire immediatamente con i contributi, già dal 1 aprile, grazie anche all’importante lavoro svolto dai servizi sociali nel predisporre e valutare tutte le istanze pervenute e che continuano ad arrivare

A causa delle giuste restrizioni imposte dal Governo La Caritas ha dovuto sospendere il servizio. Questo significa che ad una quarantina di nostri cittadini sarebbe venuto a mancare il pasto principale, ma l’Amministrazione è intervenuta coinvolgendo la ditta che erogava i pasti alle mense scolastiche, e che a causa della chiusura delle scuole, si trovava con il servizio sospeso. Grazie a questa sinergia i nostri cittadini non sono rimasti nemmeno un giorno senza pasto. A ciò si è aggiunta la generosità di alcuni nostri ristoratori e al grande lavoro svolto dai Volontari, sia della protezione civile, che semplici cittadini che ogni giorno consegnano pasti e spese alle persone bisognose.

E’ stato immediatamente istituito il servizio di spesa a casa, sia per le persone in quarantena o ammalate a casa, che per le persone anziane e sole. Così come è stata prevista, con l’intervento dei volontari Protezione Civile, la consegna dei medicinali.

E' stato attivato un servizio di supporto psicologico per le persone sole che già vivevano momenti di fragilità acuita da questa situazione inattesa.

Per prima l’A.C. si è attivata per l’apertura di un conto corrente per ricevere donazioni che sono pervenute copiosamente grazie alla generosità dei massesi.

Nel frattempo, i nuovi problemi economici hanno cominciano a colpire anche persone che fino ad oggi vivevano con i proventi del loro lavoro, improvvisamente venuto a mancare e quindi è stato necessario e doveroso prevedere ulteriori contributi affitti e canoni di locazione, cui ha dato pronta risposta anche in questa l’Amministrazione.

Insieme all’assessore alle attività produttive sono state riunite tutte le associazioni di categoria per trovare una modalità di coinvolgimento dei negozi di prossimità per l’erogazione dei buoni spesa, in modo da favorire anche i piccoli commercianti per sostenere quanto più possibile il tessuto sociale attraverso convenzioni tra i negozianti e l’Ente Comunale.

L’assessore ai LL.PP, Viabilità e protezione Civile oltre a sovrintendere il COC, si è occupato dell’approvvigionamento dei DPI e dell’organizzazione della distribuzione delle mascherine, sulle quali vale la pena spendere due parole. Purtroppo all’inizio reperire DPI di qualunque tipo era molto difficile, così l’A.C. si è adoperata per riuscire ad acquistare mascherine chirurgiche contattando, nel frattempo, anche aziende locali per la produzione di mascherine in TNT lavabile, che ha distribuito alla cittadinanza, facendo sollevare obiezioni sul modo, perdendo di vista l’importanza del fine. Gesto, seppur contestato, ripetuto in egual modo adesso dalla Regione.

E stato previsto con l’assessore alla viabilità, di rendere i parcheggi blu gratuiti, così come con l’Assessore all’Istruzione Nadia Marnica si è deciso per il rinvio del pagamento delle rette fisse dei nidi comunali e dei servizi scolastici fruiti nel mese di febbraio, alla ripresa delle attività didattiche: un piccolo aiuto ai nostri utenti, non scontato, visto che altri comuni l’hanno dilazionato solo di un paio di mesi.

La stessa, nella sua veste di assessore al personale ha subito avviata e successivamente ampliata la possibilità, per i dipendenti, di attivare lo smart working, in modo da tutelare quanto più possibile la salute dei lavoratori, ai quali, al di là delle polemiche, sono stati forniti i DPI nel minor tempo possibile, ad ognuno secondo le proprie professionalità: guanti e mascherine in primis alla P.M., oltre alla santificazione dei luoghi di lavoro e i necessari controlli sanitari non appena consenti; ai servizi indifferibili al pubblico e ai farmacisti per i quali è stata prevista anche l’installazione di protezione in plexiglas sui banchi di vendita e, successivamente, la possibilità di lavorare a battenti chiusi.

Uno dei primi comuni in Toscana che, grazie all’attività dell’Assessore all’Innovazione Tecnologica ha potuto effettuare le riunioni di Giunta, di Consiglio e di Commissioni consiliari in video conferenza permettendo così all’amministrazione comunale di non fermarsi perché ancor più, in questo momento, è necessario lavorare per la ripresa della nostra città, messa in ginocchio da questa pandemia.

Fondamentale l’apporto dell’assessore al Bilancio e Finanze che subito si è mosso per sospendere i tributi di competenza del Comune in particolare la Tari e la tassa sul suolo pubblico, sulla quale ci auguriamo ulteriori incisivi interventi.

Un compito difficile anche per l’assessore al Turismo, perché la ripartenza sarà molto in salita, e soprattutto legata a decisioni provenienti dagli Enti superiori, ma nonostante ciò il lavoro di preparazione della stagione, seppur complicata e il rapporto con le varie categorie sta continuando.

E non hanno mai smesso di rispondere alle richieste dei nostri cittadini i Delegati di costa e della montagna.

Per tutto questo impegno, noi vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale anziché polemizzare e renderci disponibili ad aiutare.