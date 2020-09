"A Carrara presa di mira la nostra sede"

Ven, 04/09/2020 - 22:17 — La redazione

"L'ennesimo atto intimidatorio nei confronti della Lega-afferma Daniele Belotti, Commissario regionale toscano-questa volta a danno della sede di Carrara, non ci farà arretrare di un millimetro e ci auguriamo che le altre forze politiche abbiano il coraggio di prendere immediatamente le distanze riguardo a questi incivili episodi d'intolleranza." "I soliti codardi-prosegue il deputato - che hanno voluto lasciare traccia del loro passaggio con evidenti segni sui vetri della porta d'ingresso, che hanno preso pure a calci, fino a sfondare del tutto il battente inferiore." "Auspichiamo, dunque-conclude il Commissario-che questore e prefetto si adoperino per individuare questi individui, a nostro avviso legati ad uno specifico ambiente, che stanno creando un clima di intimidazione e violenza in questa campagna elettorale". “A livello personale e a nome di tutti i militanti della Lega Toscana - conclude Belotti - esprimiamo la nostra solidarietà alla sezione di Carrara oggetto di continue minacce e vandalismi”.

Lega Toscana