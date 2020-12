Assemblea Regionale Toscana della FMSI: il comunicato della sezione di Massa Carrara

Sab, 05/12/2020 - 21:31 — La redazione

In data O5/LZ/2A20, si è riunita l'Assemblea Regionale Toscana della FMSI.

Lo scopo era di rinnovare il Consiglio Regionale per il prossimo quadriennio olimpico.

Hanno partecipato tutti I presidenti delle associazioni provinciali FMSI della Toscana ed alcuni Consiglieri provinciali anche con diritto al voto.

Viene riconfermato come Presidente il Dr. Mario Migliolo della FMSI di Firenze con 6 voti su 10. Vice presidente viene eletto il Dn Carlo Giammattei della FMSI di Lucca con 5 voti su 10.

Consiglieri regionali eletti sono: il Dn Daniele Farragiana della FMSI di Pisa, il Dr. Egidio Giusti della FMSI di Arezzo e il Dr. Cesare Tonini della FMSI di Massa Carrara; I consiglieri sono stati eletti all'unanimità dell'assemblea.

AII'assemblea ha partecipato, per la FMSI di Massa Carrara, oltre che al presidente proviniciale FMSI MS Dr. Cesare Tonini, anche la consigliera provinciale votante Dr.ssa Francesca Belatti e la consigliera provinciale Dr.ssa Elena Zappia. Presente anche il vice presidente nazionale Dr. Gianfranco Beltrami che ha presenziato alle votazioni come Garante della FMSI nazionale. Lo stesso ha ribadito che Ia FMSI sta avviando un processo di discussione con il ministero al fine di snellire I controlli medici per gli atleti che sono risultati covid positivi asintomatici, cercando di conciliare l'esigenza di ridurre I costi per l'atleta con l'attenzione alla tutela della salute dello stesso.

La nosta sezione provinciale è estremamente contenta della notizia data dal Dr. Beltrami in quanto per prima, spinta dal CONI provinciale, ha dato lo spunto per una revisione dei protocolli in tal senso inviando una prima bozza di revisione della linea guida Nazionale. Questo al fine di conciliare l'esigenza della tutela della salute cercando di ridurre al minimo I costi in specie per il settore "amatoriale" che alla fine è oltre il 90o/o di chi pratica sport.

Massa, 05/L2/2020.

Il Presidente FMSI MS

Cesare Tonini