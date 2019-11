Grammar Edition: un progetto della giornalista apuana Daniela Marzano

Gio, 14/11/2019 - 15:00 — La redazione

Avrà luogo Giovedì 14 Novembre, alle ore 17 presso Hotel Esplanade a Viareggio la prima delle due presentazioni della Grammar Edition 9.0, una realtà editoriale innovativa e tecnologica che si sta affacciando nel mondo dell’editoria e della comunicazione in modo immersivo e multicanale.

La seconda è prevista per domenica 1 dicembre alla Stazione Leopolda di Firenze nell’ambito del Food & Wine in Progress per mostrare la sua effettiva applicazione nel campo della enogastronomia.

Dalle case editrici agli scrittori indipendenti, dal mondo pubblicitario a quello specifico dell’impresa, in tutti i settori che vanno dalla ristorazione allo spettacolo, dalla narrativa alla manualistica, dall’arte ai testi accessibili, è possibile sfruttare le nuove tecnologie in modo efficace e aumentativo.

La Grammar Edition nasce da un'idea imprenditoriale della giornalista Daniela Marzano, di Massa Carrara, con pluriennale esperienza nel campo della comunicazione multimediale e nei servizi per l’editoria, anche presidente dell’associazione culturale ecosostenibile Apuania Film Commission e di Antonella Gramigna, di Pistoia, scrittrice, opinionista e blogger, presidente dell’associazione culturale Ipazia, collaboratrice del progetto.

Interverrà agli incontri l’esperto di strategie di comunicazione e marketing Marco Baldocchi, occhio futurista della Marco Baldocchi Group Inc. con base a Lucca e Miami, che ha fornito consulenza tecnica al brand.

"Un progetto ambizioso il nostro – affermano le due professioniste – che darà la possibilità a chi usufruirà dei nostri servizi, di promuoversi e comunicare in modo più efficace e coinvolgente. L’uso della tecnologia avanzata che avremo a disposizione consentirà di rendere reale e tangibile ciò che viene scritto, fotografato, realizzato graficamente per farsi pubblicità, anche i propri sogni. L’innovazione che proponiamo consente di rendere più accessibili ed emozionanti i testi scritti, aumentare la sfera delle informazioni riguardanti un soggetto, offrire esempi animati di ciò viene spiegato… insomma, non è la realtà che viene inserita nell’editoria, ma una realtà che l’editoria sprigionerà”.

Nella foto: Daniela Marzano e Antonella Gramigna