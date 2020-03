Busetto, Martinucci e Staccioli (FdI) chiedono il ritiro della delibera

Gio, 26/03/2020 - 16:40 — La redazione

Una vergogna tutta toscana la delibera 379 del 23 corrente mese in piena emergenza Coranavirus. la Regione stanzia la somma di 80 mila euro a sostegno del Consultorio transgender. Il finanziamento è a copertura dell' anno in corso il progetto invece nasce nel 2004 per presunte discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

E' una voce unica quella che si leva dall'intero gruppo tematico dei Dipartimenti toscani Fratelli D' Italia una voce di sdegno ma che non tace “ In un momento come questo in cui medici, infermieri, farmacisti e volontari sono in prima linea ad affrontare l'emergenza ed il più delle volte privi delle basilari armi di difesa, le forze dell'ordine impegnate senza sosta a far rispettare il divieto di allontanamento e volontari che con la loro opera cercano di alleviare il dolore, mentre mancano posti letto, tamponi e test sierologici per chi è costretto a rimanere aperto, medici di base lasciati allo sbaraglio, giornalieri bollettini di morte, ebbene difronte alla più grande catastrofe del dopoguerra ,la Regione regala finanziamenti per un progetto decisamente fuori luogo” . Letta la delibera il nostro pensiero è andato alle persone sofferenti, a quelle decedute ma anche a chi, affetto da gravi patologie è stato costretto ad interrompere le terapie, mentre l' organo esecutivo toscano sperpera soldi pubblici. Non è polemica, ne tanto meno pubblicità politica ma una triste realtà che si scontra con le vicissitudini quotidiane ed anche contro quel male comune dettato dalla improvvisazione e pressapochismo che hanno dominato il pensiero della sinistra toscana quando etichettava il virus come un semplice raffreddore, la ricetta di guarigione proponeva di abbracciare un cinese ed il pensiero terminava con paure che erano nate da fascioleghisti

Marina Staccioli e Gianni Martinucci coordinatori dipartimenti toscani Fratelli D' Italia

Emanuela Busetto Politiche Sociali