Volt a sostegno delle comunità LGBTQIA+ si presenta anche a Massa

Sab, 06/07/2019 - 15:58 — La redazione

Massa – Volt, il primo movimento politico progressista paneuropeo, è il primo partito dopo 10 anni a prendere parte alla manifestazione nazionale di Roma, attraversando le strade della capitale. Ma è solo l’inizio….

La marea viola continuerà a sostenere le iniziative su tutto il territorio nazionale, esponendo il colore identificativo del movimento. L’impegno europeo tradotto nel motto dell’unione “Uniti nella Diversità” rispecchia a pieno i valori del movimento che per il mese del pride sarà presente a tutti gli incontri e manifestazioni che si terranno nei vari paesi europei.

Per questo motivo Volt sarà presente il prossimo 6 luglio a Pisa, facendosi promotore dell’evento Toscana Pride per sostenere l’idea di famiglia e le policy europee approvate come promuovere e rivedere le legislazioni che affrontano la discriminazione persistente nei confronti delle persone LGBTIQ +.

Federica Vinci, Presidente di Volt Italia ha dichiarato: “L’impegno di Volt nei confronti dell’inclusione sociale e nella lotta alla discriminazione è tangibile”. Continuando poi: “La Dichiarazione di Amsterdam, il nostro programma comune a tutti i paesi in cui siamo presenti dichiara specificatamente la garanzia di possedere pari opportunità per tutti, assicurando un accesso alle stesse procedure, diritti e unioni. Per usare un modo di dire molto comune: l’odio divide, l’amore unisce”.

Volt continuerà a crescere, lavorando con e sul territorio, per portare un cambiamento concreto nella nostra società e renderla più ricca, sostenibile, solidale ed equa. Il nostro è un attivismo politico che nasce dal basso, dentro e fuori le istituzioni.

Riprendiamoci la nostra voce. Il futuro è nostro: unisciti a Volt.

I fatti e i numeri di Volt: Presente in 32 paesi e in oltre 400 città. Registrato come partito nazionale in 12 Paesi tra cui: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo , Olanda, Spagna, Svezia Membri: Oltre 20.000

Oltre 38.000 followers su Facebook e 6.000 su Twitter Presidente Volt Europa: Andrea Venzon Presidente Volt Italia: Federica Vinci

Per maggiori informazioni contattare: Francesco Rocchi [email protected] Tel. +39 335 7416178 www.volteuropa.org www.instagram.com/volteuropa www.twitter.com/volteuropa Lorenzo Nava [email protected] Tel. +393393436114