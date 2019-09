Massimo Polidoro a Con-vivere Festival

Mer, 04/09/2019 - 15:27 — La redazione

Con-vivere arricchisce il suo programma. Lo fa con Massimo Polidoro scrittore, giornalista, presenza fissa a Superquark, autore e conduttore di programmi di divulgazione scientifica che sabato 7 alle 17,30 ci parlerà di “Leonardo. Un genio ribelle”, conferenza tratta dal suo libro più recente. Polidoro, esperto di fama internazionale nel campo delle pseudoscienze e della psicologia dell’insolito e studioso di Leonardo Da Vinci, in questa conferenza per Con-vivere rivelerà il ritratto di un uomo con pregi e difetti, grandi ambizioni e fortune alterne. Un uomo che grazie al suo spirito curioso, al desiderio smisurato di sapere e all’ambizione di affermarsi, riesce a superare i propri umanissimi limiti e ad affrontare difficoltà, rifiuti ed esperienze sconfortanti che avrebbero potuto schiacciare un animo meno determinato del suo.

La crisi di Governo blocca a Roma Vincenzo Zoccano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega a Famiglia e Disabilità del Governo Conte, che avvrebbe dovuto partecipare al Festival Con-vivere in una conferenza sulla disabilità. Ci sarà invece Angelo Gemignani, medico, chirurgo, psichiatra e dottore in psciologia, che parlerà del tema “Dalla persona alla comunità. Una nuova cultura per condividere le disabilità” (organizzato dalla Consulta Disabilità della Provincia), giovedi 5 in corso Rosselli alle 20,30. All'incontro, organizzato con la Consulta Provinciale delle Persone con Disabilità, interviene Pier Angelo Tozzi Presidente della Consulta.

Sarà Corrado Sinigaglia a parlare de “Il cervello specchio. Come comprendiamo gli altri dall’interno” domenica 8 settembre alle ore 20,00 al Sagrato della Chiesa del Suffragio in sostituzione di Giacomo Rizzolatti bloccato da un problema di salute. I due hanno scritto due libri a quattro mani sul tema, il primo “So quel che fai” nel 2006 e l'altro, di recente, quando la ricerca è andata a vanti, dal titolo alla conferenza pensata per Con-vivere in cui Sinigaglia rofessore di Filosofia della scienza presso l’Università degli Studi di Milano, ci parlerà del ruolo di alcuni neuroni speciali che assolvono a un ruolo decisivo sia nell’apprendimento per imitazione sia nel fenomeno dell’empatia.