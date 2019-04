Gio, 18/04/2019 - 12:16 — La redazione

E' ufficiale la candidatura di Jacopo Ferri alle elezioni europee. Pontremolese, 49 anni, Ferri correrà al fianco di Antonio Tajani nella circoscrizione Italia centrale. Nei giorni scorsi l'ex Consigliere Regionale di Forza Italia aveva offerto la propria disponibilità a Silvio Berlusconi, che ha voluto i suoi uomini migliori in campo per questa importante sfida elettorale. Jacopo Ferri viene considerato fra i favoriti per l'elezione al Parlamento Europeo, dove rappresenterebbe non solo la Provincia di Massa Carrara e la Toscana, ma anche le regioni dell'Italia Centrale: Ferri dovrebbe essere l'unico rappresentante del territorio apuano all'interno del centro destra.

Forza Italia Massa Carrara