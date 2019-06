I commenti di Cella e Persiani

Mar, 11/06/2019 - 15:15 — La redazione

"Il centrodestra è pronto alla sfida per la guida della Regione Toscana" - Andrea Cella, segretario provinciale Lega di Massa Carrara, analizza i risultati del voto in Toscana. Cella spiega - "il PD conferma la sua difficoltà e ha perso ulteriori comuni strategici come Piombino, mantenendo solo alcune roccaforti storiche. La Lega ottiene più di 130 nuovi consiglieri comunali di cui 7 in Lunigiana e conferma la sua fase di radicamento sul territorio: entriamo per la prima volta in numerosi consigli comunali e questo è fondamentale per consentire di identificare nei rappresentanti locali il vento di cambiamento portato da Matteo Salvini e da Susanna Ceccardi in Toscana. La maggioranza dei capoluoghi di provincia toscani è a guida centro destra e questo è un importante punto di forza per la prossima campagna elettorale, che non sarà di sicuro semplice. La Lega, come forza trainante e propulsiva del centrodestra, confida nella guida della Commissario Susanna Ceccardi e nel lavoro di gruppo per cambiare volto al governo regionale nel 2020."



Al commento di Cella si aggiunge quello del Sindaco di Massa, Francesco Persiani: "A seguito di questa tornata elettorale possiamo affermare con certezza che la presenza sui territori della Lega e del Cdx si sia rafforzata dimostrando una volta per tutte, se ancora ve ne fosse bisogno, che non si tratta di un fenomeno passeggero o temporaneo bensì di una realtà forte e proiettata verso il futuro. I cittadini si aspettano molto dalle amministrazioni di cdx e l’impegno è quello di dimostrare loro, facendo bene, che anche la Regione potrà essere ben amministrata”.