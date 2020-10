Confagricoltura: "Ci auguriamo presenza dell'assessore Saccardi al tavolo regionale sull'emergenza con le categorie economiche"

Mer, 28/10/2020 - 11:58 — La redazione

Firenze, 27 ottobre 2020 - “Ci auguriamo la presenza anche del neo assessore toscano all'Agricoltura Stefania Saccardi al prossimo tavolo sull'emergenza sanitaria con le categorie economiche”. Così il presidente regionale di Confagricoltura Marco Neri, al termine dell'incontro che si è svolto stamani in Regione Toscana con il presidente Eugenio Giani e l'assessore regionale allo sviluppo economico Leonardo Marras, chiede alla Regione di ascoltare e rappresentare adeguatamente le istanze del settore, auspicando il coinvolgimento dell'assessore competente nelle prossime riunioni.

“Il nostro – spiega Neri – sarà uno dei settori più colpiti dai provvedimenti contenuti nel nuovo DPCM messo in campo dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19. L'attività dei settori collegati al canale Ho.Re.Ca., come quello agroalimentare e della ristorazione, saranno fortemente limitate. Ci auguriamo che la situazione dei nostri operatori possa essere affrontata e analizzata ai prossimi tavoli regionali in presenza dell'assessore Saccardi, titolare della delega all'Agricoltura, per trovare rapidamente le soluzioni più idonee a superare questo difficile momento”.

Allo stesso modo, Confagricoltura lancia un appello alla Regione e al Governo affinché le misure di ristoro annunciate a livello nazionale “non siano solo adeguate e tempestive, ma rivolte all'intera filiera agroalimentare. Qualsiasi esclusione sarebbe grave e incomprensibile. A causa dell’emergenza sanitaria, per il mercato agricolo alimentare si prevede una contrazioni di 34 miliardi di euro a livello nazionale. Senza interventi efficaci, si rischia di lasciare in ginocchio un settore che non sarà più in grado di rialzarsi”.