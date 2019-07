Giovedi 4 luglio inaugurazione del Kids Adventure Park a Equi Terme

Mer, 03/07/2019 - 12:48 — La redazione

Nel borgo apuano-lunigianese giovedi 4 luglio si inaugura il Kids Adventure Park, un’area ludica e didattica per divertirsi e allo stesso tempo apprendere le tecniche per muoversi in sicurezza in montagna.

Nel piccolo parco adiacente al Centro Viste il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha installato attrezzature per imparare divertendosi i rudimenti di alcune tecniche alpinistiche. I bambini fino ad un’altezza di 1,40 metri potranno cimentarsi in diversi ‘atelier’: Tirolesi, passerelle a pioli, ponti mobili, reti d’arrampicata, scale a pappagallo, ecc..

Anche per adulti, invece, la palestra artificiale di arrampicata (free climbing) è a disposizione nell’area che ha assunto la caratteristica di ‘Kids Adventure Park’.

Alla cerimonia parteciperanno il Presidente e lo staff del Parco, il sindaco di Fivizzano, mentre fortunati ‘collaudatori’ saranno i bambini tra gli 8 e il 12 anni del Soggiorno estivo nei Parchi ‘la Mappa del Tesoro’ organizzato da Legambiente con il contributo della Regione Toscana e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Il Kids Adventure Park questa estate sarà gestito dalla Cooperativa AlterEco in modo integrato insieme al Centro Visite del Parco/ApuanGeoLab ed al Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte di Equi, che offre grotte turistiche, musei archeologici, zipline, speleo avventura e noleggio di e-bike.

Equi Terme quindi, per quantità e qualità dei servizi che è in grado di offrire, si può oggi definire la ‘capitale’ della Lunigiana e delle Alpi Apuane del turismo outdoor in natura con attenzione anche agli aspetti di educazione ambientale.