Corsi per disoccupati e giovani organizzati da Fenapi Massa Carrara

Gio, 31/10/2019 - 20:13 — La redazione

L’attuale contesto socio economico potrebbe cronicizzarsi per i giovani e i disoccupati in situazioni di esclusione molto difficili da recuperare. Infatti gli elementi economici (povertà), sociali (mancato riconoscimento sociale e allontanamento dalle reti relazionali) e psicologici (deterioramento dell’autostima e delle abilità sociali) si autoalimentano e si rafforzano reciprocamente rendendo molto difficile per l’individuo contrastarle, in assenza di un adeguato sostegno. Le politiche formative, in particolare in Toscana, per come esse sono tradizionalmente concepite sono particolarmente efficaci per recuperare questo stratificarsi di esperienze passate negative e di svantaggio individuale. La gestione di politiche formative efficaci passa anche attraverso la messa in campo di pratiche valutative che ne evidenzino i punti di forza e di debolezza. Consapevole di ciò, la Fenapi di Massa Carrara ha intrapreso un percorso per rafforzare la valutazione delle politiche formative poste in essere dalla Regione, tramite la raccolta delle esigenze da parte delle persone interessate. Conseguentemente la FENAPI si farà carico di organizzare le relative attività formative e totalmente gratuite per i richiedenti partecipanti, in rapporto con le stesse Istituzioni regionali e provinciali.

In tal senso gli interessati possono rivolgersi alle sedi della FENAPi di Massa Carrara per la sottoscrizione dell’apposito modulo di preiscrizione per evidenziare le proprie aspirazioni formative.

Gli interessati possono rivolgersi presso le sedi FENAPI:

Massa, Via Aurelia Ovest, 139 (Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Olivetti)

Carrara, Via 7 Luglio,4 (di fronte agli Uffici Tributi comunali)

Riferimenti telefonici:

0585 74931

329 1263585

Email: [email protected]