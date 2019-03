Frugoli (Lega): "Treni sovraffollati, la Regione deve intervenire"

Mer, 06/03/2019 - 13:40 — La redazione

“Per gli studenti del Nord Toscana che la mattina devono recarsi all’Universitá di Pisa il viaggio in treno è un calvario”. Queste le parole di Filippo Frugoli, responsabile regionale degli studenti della Lega e Consigliere comunale del comune di Massa. “Passano gli anni ma la storia non cambia. Noi giovani siamo costretti, ogni mattina, a viaggiare in piedi stipati come animali in “treni pollaio” o in alternativa, ad aspettare il treno successivo arrivando così in ritardo al corso". “Il servizio continua ad essere scadente." - Continua Frugoli - "I ritardi arrivano anche a venti/trenta minuti, c'è sporcizia ovunque, ma in particolare il treno che parte alle 6.53 da La Spezia Centrale verso Pisa è sovraffollato e i passeggeri sono costretti a rimanere in piedi: segnale del fatto che le corse ed i vagoni non sono sufficienti a reggere l’afflusso di passeggeri che ogni mattina devono spostarsi. Mi chiedo cosa abbia fatto in tutti questi anni la Regione: forse Rossi anziché spendere soldi pubblici per l’accoglienza dei migranti avrebbe dovuto pensare anche ai pendolari che ogni giorno, per studiare o lavorare, viaggiano sui mezzi pubblici. In attesa delle prossime elezioni mi aspetto che l’Assessorato regionale competente verifichi con le Ferrovie dello Stato (RFI) un eventuale aumento dei vagoni del treno o l'inserimento di un treno aggiuntivo nella stessa fascia oraria per gli studenti e i lavoratori pendolari che tutte le mattine frequentano la tratta La Spezia – Pisa. Mi chiedo inoltre perché non sia possibile inserire treni straordinari circolanti, come più volte è stato fatto in eventi particolari quali il Lucca Comics o concerti musicali, per ridurre il rischio affollamento, anche nel periodo delle lezioni universitarie da Ottobre a Dicembre e da Marzo a Giugno. A breve la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni predisporrà un'interrogazione per capire se è intenzione della Giunta regionale prendere accordi con RFI per aumentare la capacità del trasporto ferroviario per i pendolari che alle 7 devono spostarsi sulla tratta La Spezia - Pisa". "Le regionali si avvicinano." - Conclude Frugoli - "Fossi Rossi inizierei a preparare le valigie: i toscani sono stufi di anni e anni di sanità che non funziona, di disoccupazione alta, di servizi e di trasporti non efficienti”.