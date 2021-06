Il Gruppo di vicinato Lungofrigido segnala alcune problematiche su viabilità e parcheggi

Mar, 15/06/2021 - 12:27 — La redazione

Come gruppo di vicinato Lungofrigido vorremmo farvi presente le diverse difficoltà riscontrate da cittadini e imprese che risiedono nella zona di Lungofrigido di Ponente. Ci siamo trovati ad affrontare un problema che si era presentato già l’anno passato nel mese di luglio riguardante il divieto di parcheggio entrambi i lati su tutta la strada.

Da questa amministrazione comunale - in primis dal Sindaco Francesco Persiani, ci aspettavamo un aiuto alle attività operanti nella zona come avviene a livello nazionale e non è certo togliendo i parcheggi che le cose migliorino.

Chiediamo, come gruppo di vicinato, che vengano ripristinati i parcheggi anche valutando l’ipotesi di instaurare un senso unico di marcia monti-mare da via Garosi fino in fondo al lungomare e invertire il senso di marcia nel tratto che va da via Garosi fino all’intersezione con via Vittorio Veneto.

Situazioni analoghe sono presenti in strade limitrofe dove il parcheggio su un alto della strada è consentito nonostante le dimensioni delle strade siano ridotte rispetto a Via Lungofrigido di Ponente.

La situazione non è migliore in via Garosi la quale vede l’aumento del traffico e conseguenti code dovute alla convergenza di via Bagnone, via Sturzo e via Lungofrigido di Ponente rende ulteriormente pericoloso l’intervento di eventuali mezzi di soccorso ,per non parlare della nuova ZTL che parte da Piazza Betti per salire fino in via San leonardo che renderà maggiormente trafficate le strade vicine.

Come soluzione al problema venne suggerito di ripristinare o via Bagnone o via Sturzo in senso contrario di marcia da quello attuale.

Tutte queste problematiche peggiorano ulteriormente il venerdì, giorno di mercato.

Ci aspettiamo pertanto, da questa amministrazione comunale, sensibilità, interesse e sollecitudine nel risolvere i problemi dei suoi cittadini e aiuti alle imprese che non possono lavorare in queste condizioni non potendo accogliere il turista, che si aspetta determinati servizi, tra i quali sicuramente c’è il parcheggio della propria auto.

GRUPPO VICINATO LUNGOFRIGIDO