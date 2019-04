Anva Confesercenti prende posizione contro il mercato di Forte dei Marmi a Marina di Carrara

Lun, 29/04/2019 - 18:29 — La redazione

Anva Confesercenti prende posizione contro il mercato di Forte dei Marmi previsto per il 1° maggio a Marina di Carrara. “Con un certo rammarico apprendiamo che mercoledì 1° maggio si svolgerà a Marina di Carrara il Mercato della Versilia e di Forte dei Marmi – spiega Leonetto Pierotti, presidente dell’Anva Confesercenti Toscana Nord -. Più volte come sindacato abbiamo espresso perplessità verso il Consorzio che organizza la manifestazione, dal momento che non rappresenterebbe in realtà una emanazione diretta del mercato di cui porta il nome; addirittura nessuno degli espositori partecipa a quel mercato. Già più volte, anche la stessa amministrazione fortemarmina ha preso formalmente le distanze verso il Consorzio e le manifestazioni da questo svolte”. Secondo Confesercenti non si tratta di una iniziativa che si differenzia dal mercato settimanale. Ancora Pierotti: “Il mercato, inoltre, pur essendo autorizzato come manifestazione commerciale a carattere straordinario, non è, a nostro parere, contraddistinto da una determinata caratterizzazione merceologica, né promuove in modo particolare il territorio locale, né prevede iniziative collaterali di animazione, così come prescrive in maniera precisa la stessa normativa regionale. La merceologia prevista, infatti, è quella tradizionale legata all’abbigliamento-pelletteria. La manifestazione commerciale, inoltre, si svolge il giorno prima del mercato settimanale del giovedì e riteniamo, quindi, che la scelta della data possa andare a svantaggio della normale attività mercatale, che vede coinvolti gli ambulanti locali”. La conclusione del presidente degli ambulanti Confesercenti Toscana Nord: “Come Anva Confesercenti Toscana Nord auspichiamo che l’amministrazione comunale possa rivedere la pianificazione di queste attività, autorizzando quelle che veramente esaltino le produzioni tipiche e le particolarità locali, coinvolgendo in concertazione le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La mancanza di una pianificazione coerente e strutturata delle attività mercatali potrebbe andare a danneggiare chi lavora abitualmente nei mercati previsti dalla normale pianificazione commerciale. Ci riserveremo, in merito a questa specifica autorizzazione, di analizzare nel dettaglio io termini dell’autorizzazione, per avviare eventualmente azioni conseguenti”.