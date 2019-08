La Lega: "Nostro consigliere comunale minacciato dai centri sociali"

Gio, 08/08/2019 - 15:04 — La redazione

La Lega Giovani Toscana fa quadrato attorno al proprio Coordinatore provinciale di Massa, Filippo Frugoli che, in data 7 Agosto dopo aver partecipato alla seduta del consiglio comunale, si è ritrovato ad attenderlo un drappello di persone non di certo benevole.



“Un clima surreale – commenta il Consigliere Frugoli – alimentato anche dai consiglieri di opposizione che impegnavano il proprio tempo per offendere la Giunta con ingiurie, fomentando al tempo stesso dunque un clima d’odio. Al di fuori dello stesso Palazzo comunale cinque persone appartenenti ai centri sociali della zona (CARC) mi hanno accolto con inviti espliciti, come “stai attento, molto attento Frugoli, ti conosciamo” o “guarda bene la mia faccia, ti ricorderai di me”. Questo di certo non fermerà il nostro operato, ma trovo sconcertante il clima creatosi: invito consiglieri di opposizione e facinorosi ad un esame di coscienza”.



Pronta la solidarietà da parte della Lega Giovani:

“Questi episodi sono inaccettabili – interviene il Coord. Regionale Federico Bussolin - e ci aspettiamo delle scuse dall’opposizione. Quanto ai centri sociali evidentemente il loro atteggiamento, che mai si smentisce, è segno che stiamo percorrendo la strada giusta: dopo lo sfratto di Bologna sarà nostra premura segnalare che anche Massa ha bisogno della ruspa e di qualche palestra popolare da riconsegnare alla cittadinanza”.