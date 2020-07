Anche FdI difende la Ceccardi

Mer, 01/07/2020 - 20:14 — La redazione

Alla luce dei recenti e continui attacchi sessisti ricevuti dal candidato del Centro Destra alla Regione Toscana, Susanna Ceccardi, ci si pone di fronte ad una realtà ben lontana dalla parità di diritti fra uomo e donna, cavallo di battaglia di una Sinistra spesso poco incisiva, bloccata sulle apparenze, incoerente e mai intimamente convinta. Dalla infelice uscita di Giani, seguita da altrettanto infelici uscite di alcuni suoi colleghi di coalizione, si evince che per la Sinistra i diritti delle donne servono solo a cercar consenso elettorale, un utile argomento da campagna elettorale sempre utilizzato a scopo demagogico. Nei fatti però, oltre alle dichiarazioni oltraggiose, ciò che smaschera certi attori politici è la mancanza di interventi concreti affinché le tanto sbandierate pari opportunità siano realmente tali. Poco si è fatto sulla realizzazione delle condizione di base necessarie affinché il “codice rosso” trovi piena attuazione; ed esempio mancano strutture adibite ad ospitare donne maltrattare e centri di sostegno psicologico. La parità salariale è ben lontana dall’ essere raggiunta, incredibilmente ancora oggi non si retribuisce l’ incarico svolto ma chi svolge l’ incarico e in maniera discriminatoria. Va anche sottolineato che la politica promossa dalla Sinistra ha trasformato le donne in oggetti inconsapevoli di una falsa emancipazione che le ha portate non alla uguaglianza dei diritti, ma alla svendita dei valori etici che le ha sì messe sullo stesso piano degli uomini, ma in senso deleterio, ricalcandone i peggiori modelli sociali espressi . Niente invece è stato fatto affinché le donne possano sentirsi libere di costruirsi il loro nucleo familiare senza dover sottostare alla scelta fra posto di lavoro e maternità. Per i Dipartimenti tematici di Fratelli d’ Italia occorre un cambio di passo deciso e politiche adeguate, quelle politiche fino ad oggi sempre e solo annunciate e mai portate a compimento.

Firmato

I Responsabili Regionali dei Dipartimenti

Valerio Lago – Dipartimento Pari Opportunità

Ilaria Michelucci – Dipartimento Vittime

Emanuela Busetto .- Dipartimento Politiche Sociali

Alessandra Mastri Flamini – Dipartimento Giustizia