"Simona Bonafè e il Partito Democratico della Toscana devono prendere posizione"

Sab, 15/06/2019 - 13:32 — La redazione

"Quello che sta accadendo in questi giorni ai vertici dello Stato è tristissimo. Sono gravi i modi, i toni, le parole. Ma ciò che è più triste è pensare che qualcuno, per darsi un tono, per darsi un perché, debba illudere consiglieri del CSM addormentati di poter vantare rapporti con il Presidente della Repubblica o con altri magistrati. Con tutto il garantismo del mondo, chiudere questa storia dando la colpa ai giornalisti sarebbe ridicolo. Ha detto bene Paolo Gentiloni. É stato chiaro Carlo Calenda. Eventuali responsabilità penali le accerteranno i processi, ma rimane la grave inopportunità di certi comportamenti. Su questo non possiamo fare sconti. E l’autosospensione di uno dei due parlamentari protagonisti non basta. Il PartitoDemocratico della Toscana deve aprire un dibattito serio sulla vicenda. Simona Bonafè deve prendere una posizione e, soprattutto, portare la questione nel partito. Siamo una forza politica seria e matura. Dobbiamo affrontare il problema, risolverlo e superarlo, anche perché il prossimo anno ci attende la sfida del governo della Toscana".

Francesco Mazzoni

segretario del Partito Democratico di Pontremoli