"Serve una seria riqualificazione"

Paura al nido 'Le Mimose' di Avenza (Carrara), nel disimpegno è caduto un pannello del contro soffitto a causa delle infiltrazioni d'acqua. Con le forti piogge di queste giorni il pannello si era gonfiato d’acqua ed era caduto. L’asilo in questione era stato momentaneamente chiuso per motivi di sicurezza precauzionale.

Italia dei Valori interviene sulla questione delle scuole, che nella nostra regione versano in condizioni non consone. Le amministrazioni comunali devono essere messe in condizioni di intervenire tempestivamente, controllando i lavori di riqualificazione.

La Regione continuano dal partito, <<si attivi nel dare gli strumenti adatti ed attivare fondi per rendere le scuole e gli asili in sicurezza, prima che ci scappi il morto>>.

Serve un controllo sulle ditte che effettuano i lavori, perché molto spesso per risparmiare utilizzano materiali scadenti. Sia chiaro noi dell’Italia dei Valori non ci fermiamo ad un semplice comunicato. Attiveremo tutto ciò che è necessario, nelle sede opportune e controlleremo e se non basta passeremo anche a vie giudiziarie.

La segreteria Idv Toscana

Paolo Fidanzi - coordinatore regionale

Silvia Guidi - coordinatore regionale delle donne

Domenico Capezzoli - responsabile comunicazione