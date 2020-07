Il gruppo consiliare della Lega difende la Ceccardi

Mer, 01/07/2020 - 12:16 — La redazione

Durante il consiglio comunale del 30 giugno il gruppo consiliare della Lega ha presentato una risoluzione, che verrà votata nella prossima seduta di consiglio comunale, che ha come oggetto il dissenso verso le dichiarazioni del candidato alla presidenza della Regione per il centro sinistra Eugenio Giani contro l'eurodeputata e candidata alla presidenza della Regione Toscana per il cdx Susanna Ceccardi.

Giani nei giorni scorsi aveva dichiarato in un'intervista le seguenti testuali parole: " Il mio avversario è Salvini che si porta dietro al guinzaglio una candidata".

La risoluzione è stata presentata dal capogruppo leghista Nicola Martinucci che ha dichiarato: "Una vergogna arrivare ad offendere prima del personaggio politico, una persona, una madre e non solo, anche la famiglia nel nome della figlia della Ceccardi. Quello che fa ancor più rabbia è che tali dichiarazioni arrivano da chi si fa promotore dei diritti delle donne, da chi scende in piazza urlando che siamo noi i fomentatori d'odio. L'odio arriva da una certa sinistra magari anche per paura." "Sono certo - continua Martinucci - anzi ne sono sicuro, che la sinistra avrebbe già gridato allo scandalo o invocato la corte marziale se un nostro esponente avesse detto a una donna dell'opposizione che è buona a stare al guinzaglio del proprio leader: avremmo avuto il consiglio comunale pieno di bandiere rosse! Credo sia opportuno tornare a praticare una buona e sana politica dove ci si scontra sui temi come sicurezza, sanità e lavoro e non su offese gratuite. Se le offese fanno parte del programma elettorale del PD come centrodestra partiamo con un grande vantaggio per vincere in Toscana. Siamo felici che sia Susanna ad essere la candidata alla presidenza della Regione, perché donna forte e capace: la sua esperienza ed i risultati come sindaco ed eurodeputata parlano a suo favore"

Il gruppo consiliare della Lega ringrazia il Sindaco e gli altri capigruppo di maggioranza per le belle parole di solidarietà spese.