"Dibattito improduttivo?"

Gio, 27/02/2020 - 15:45 — La redazione

Troppo tempo è passato dai tre giorni di dibattito consiliare, aperto alla popolazione, senza che i partecipanti abbiano avuto un riscontro dei contenuti rivendicativi, politicamente e responsabilmente assunti come propri dall'Amministrazione comunale di Fivizzano nei confronti dell'Assessore alla Salute e del Governatore della Regione Toscana. E' nelle aspettative di tutti che a chiusura di un dibattito assembleare si riassumano le conclusioni in un documento condiviso. Nulla di tutto ciò ed è un ulteriore esempio dell'inadeguatezza di questa Amministrazione, incapace di comunicare agli elettori un progetto, un'idea a cui tutti hanno concorso in modo costruttivo per un obiettivo di sviluppo. Tutto viene deciso nelle segrete stanze, fra quattro amici, con i sodali regionali, alla faccia della partecipazione. Allora appare chiaro che i tre giorni di Consiglio aperto al contributo popolare sono stati null'altro che l'occasione per una passerella pre-elettorale, nella prospettiva delle prossime elezioni regionali. Infatti, non a caso, erano presenti il Presidente del Consiglio Regionale Dott. Giani, candidato alla carica di Governatore regionale e il Consiliere regionale Avv. Bugliani, in ansiosa attesa di essere ricandidato. Tutto legittimo e apprezzabile, solo qualche dubbio sull'impegno assunto dal Pres. Giani di attribuire all'ospedale di Fivizzano una nuova identità senza precisarne contenuti e finalità. Sembra la classica promessa elettorale, o meglio un atteggiamento pilatesco, non dire nulla, gettare la pietra nello stagno e andare via senza aggiungere altro. Il Consigliere Bugliani ha analizzato schematicamente i problemi della sanità e degli ospedali, esprimendo un concetto chiaro e inequivocabile: coloro che rivendicano un ospedale con tutte le specializzazioni, inteso come un ritorno al passato, fanno un danno allo stesso ospedale e alle Comunità del territorio, dunque accontetatevi di quel che avete (non detto ma sottinteso). Su quel che abbiamo c'è molto da recuperare in termini di prerogative e funzionalità, attendiamo da tempo risposte certe dalla Regione. A questo punto, mi rivolgo all'Amministrazione comunale: dei problemi dell'ospedale non ne parliamo più? Dobbiamo ritenere di aver svolto il nostro compitino e quindi tutti a casa? Se così fosse, speriamo di no, sarebbe una ulterore conferma che questa Amministrazone è priva di idee, incapace a districarsi nel ginepraio della politica, per cui ha chiesto aiuto alla popolazione per avere sostegno e ora, dopo tanto dibattito non è nella condizione di tradurlo in fatti concreti. Come dire siamo nelle mani di incapaci.

Vittorio Marini, Coordinatore Comunale di Forza Italia per il comune di Fivizzano