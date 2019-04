Assocamping: il massese Tarabella confermato nella presidenza nazionale

Ven, 05/04/2019 - 14:18 — La redazione

Non solo monumenti e città d’arte. Anche l’Italia all’aria aperta conquista i vacanzieri stranieri: nei campeggi e villaggi le presenze di turisti provenienti dall’estero sono cresciute del 14,9% in cinque anni, per un totale di circa 4,5 milioni in più. Bene anche la costa apuo-versiliese. Questo il messaggio lanciato dagli imprenditori Assocamping Confesercenti, la categoria del turismo all’aria aperta, che giovedì a Roma ha visto la conferma della presidente nazionale Monica Saielli. Nutrita la delegazione dei rappresentanti di Confesercenti Toscana Nord guidata da Simone Romoli in qualità di coordinatore. Per quanto riguarda Massa Carrara, Matteo Tarabella presidente Assocamping Toscana Nord è stato confermato nella presidenza nazionale. “I numeri illustrati a Roma – spiega Tarabella - confermano l’importanza e l’alto potenziale di sviluppo di un settore che troppo spesso viene considerato poco e male dai legislatori. E che invece potrebbe essere una marcia in più per l’offerta turistica italiana. Sono infatti molti gli interventi necessari e urgenti per la categoria, a partire da una revisione del meccanismo della Tari: il calcolo sulla superficie porta a risultati evidentemente fuori misura per campeggi e villaggi, mettendo in seria difficoltà i bilanci delle imprese. Ma serve anche più certezza normativa su soste e parcheggi, così come una revisione del Codice dei beni culturali e del Paesaggio. Questioni critiche per la categoria, per la cui risoluzione Assocamping profonde il massimo impegno”.