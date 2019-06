L'appello di CISAL Terziario alla Regione e al Comune di Carrara

Mar, 04/06/2019 - 19:22 — La redazione

La Segreteria CISAL di Massa Carrara ritiene di intervenire in merito alle questioni del settore lapideo. I pabe notevolmente in ritardo, aziende che hanno fermato per mesi la loro attivita' con danno ai lavoratori per i mancati stipendi, danno per le casse del comune per le minori entrate della tassa marmi, il regolamento degli agri non si sa se verrà approvato o sarà elaborato dalla Regione ecc. ecc.

Sul tavolo della Regione Toscana inoltre ci sono modifiche alla legge sulle cave del 2015, legge che all'epoca sembrava la migliore possibile ma con il tempo sta dimostrando tutte le crepe e la necessità di interpretazioni come ha dimostrato la questione del 58 bis, il perimetro di cava e le varianti.

Unica cosa certa è che i lavoratori hanno consumato le loro ferie oppure si sono visti uno stipendio molto più basso rispetto al dovuto. E gli impegni presi da Regione e Comune per la garanzia degli stipendi che fine hanno fatto?

Il futuro del settore lapideo, dalle cave e fino ai laboratori ed alle segheria, ma anche di chi si occupa di commercio di marmo non è roseo. Molte incognite, quante cave ancora dovranno chiudere prima che i lavoratori decidano di intraprendere quelle lotte che servono per difendere il loro posto di lavoro e il loro stipendio?

Se la premessa è quella fatta alla presentazione dei piani di bacino e cioè che le aziende del marmo devono diversificare la loro attività, allora il destino del settore è segnato.

E allora noi diciamo alla Regione Toscana e al Comune di Carrara, fermatevi, fermatevi prima che sia troppo tardi per il futuro del settore lapideo, perche finché non ci saranno reali alternative, già promesse in passato ma mai realmente perseguite ed attuate, il marmo a Massa Carrara è di vitale importanza dal punto di vista economico e sociale. No a decisioni prese da altre parti e calate sul territorio senza ascoltare realmente chi il marmo lo lavora e chi ci vive con il marmo. Il coinvolgimento è necessario per evitare un ulteriore tracollo economico ed occupazionale come già successo con lo smantellamento della zona industriale che doveva risolvere i problemi della provincia ed invece ci ha relegato all'ultimo posto come occupazione e al primo posto come disoccupazione.

P. CISAL LAPIDEI

ROBERTO VENTURINI