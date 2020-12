"Necessaria una proroga del Bonus 110%"

Sab, 05/12/2020 - 21:34 — La redazione

Come FENAPI di Massa Carrara ci rivolgiamo ai Parlamentari del nostro territorio affinché si facciano interpreti, presso le Sedi istituzionali governative, delle aspettative delle imprese, dei Condomini e dei proprietari di case residenziali in merito all’esigenza di prorogare la scadenza del vigente Bonus 110% ad oggi prevista per dicembre 2021. Si rende necessario differire tale termine per consentire agli interessati di poter realizzare i lavori di contenimento energetico e di adeguamento antisismico. L’interesse è palese però restando ferma questa scadenza in pochi potranno accedervi, considerati gli atti tecnici, amministrativi e burocratici previsti prima di dare inizio ai cantieri e poi i tempi necessari per eseguire i lavori.

Sappiamo che Esponenti del Governo vorrebbero definire nuove e funzionali scadenze del Super Bonus e pertanto chiediamo una concreta attenzione dei nostri Parlamentari per raggiungere i sperati obiettivi.

Il Bonus 110% è una grande opportunità per aiutare le imprese edili e di impiantistica e quindi mettere in movimento l’economia soprattutto in questo periodo difficile.