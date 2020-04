Polemiche su "Casa Betania": la risposta della Mosti

Lun, 20/04/2020 - 15:40 — La redazione

Il silenzio è sempre importante e prezioso. Forse in questo momento ancora di più. Ma ogni tanto la voce va fatta sentire. E non si tratta di polemica, ma di prendere posizione. Qualche giorno fa a Carrara è scoppiata una polemica piuttosto grossa su uno dei centri d'accoglienza gestito dall'associazione. "Casa Betania". Mentre gli ambienti venivano sanificati preventivamente, alcuni dei migranti ospiti si sono messi a fare due tiri con un pallone nel centro giovanile di Carrara. Era stato deciso di spostarli lì in attesa dellafine dei lavori. Altrimenti dove andavano? In strada? In giro per la città? Mentre erano lì stati coperti di insulti razzisti di ogni tipo. Sono stati chiamati anche i Carabinieri che poi non hanno riscontrato alcuna irregolarità. "Casa Betania" è serena, avevano tutti i permessi per fare quello che hanno fatto e gli ospiti. Capisco che il momento è difficile. Che i nervi son tesi. Che siamo stanchi. Ma vedere sulla stampa le dichiarazioni di politici di destra è piuttosto demoralizzante. Ma è questa la politica? Gettare benzina sul fuoco, accanirsi sui piu deboli, ledere la dignità e andate avanti con una, disinformazione che aumenta disagio e pregiudizio? No. Non è questa. Questa è ingiustizia infarcita dal solito becero razzismo. La mia solidarietà e il mio grazie a chi collabora e si impegna in questa associazione. Non facciamoci confondere da chi sentenzia dall'altro di una inesistente supremazia. Massa Carrara è una provincia solidale e fraterna.

Un buon lavoro.

Elena Mosti