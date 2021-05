Diletta Bresci, Eleonora Cantoni e Rosanna Zari per la Lega nella Commissione Pari Opportunità

Gio, 13/05/2021 - 12:48 — La redazione

“Quest’oggi - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - si è insediata ufficialmente la nuova Commissione Pari Opportunità nell’ambito dello stesso Consiglio regionale.” “Approfitto dell’occasione - prosegue il Consigliere-per augurare, quindi, buon lavoro alle nostre tre rappresentanti: Diletta Bresci della provincia di Prato, Eleonora Cantoni per quella di Massa e Rosanna Zari in rappresentanza della provincia di Siena.” “In realtà, ovviamente - precisa l’esponente leghista - loro rappresenteranno, a nome specificatamente del nostro partito, le istanze delle donne di tutta la Toscana, assieme ad altre colleghe, segnalate dai vari Gruppi politici.” “E’ una Commissione - sottolinea la rappresentante della Lega - che sarà chiamata ad affrontare tematiche rilevanti quanto delicate e sono certa che Diletta, Eleonora e Rosanna sapranno dare un fattivo contributo nell’ambito dei lavori di questo organo ad hoc.” “Come Gruppo - conclude Elisa Montemagni - siamo ovviamente pronti a recepire determinati input che proverranno da questa Commissione, sviluppandoli, poi, magari con precisi atti consiliari.”

Gruppo Lega

Nella foto le tre nuove componenti della Commissione Pari Opportunità, assieme ai Consiglieri regionali Elisa Montemagni, Elena Meini, Marco Casucci, Giovanni Galli e Marco Landi.