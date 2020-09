FdI: "Esiste ancora la coerenza in Lunigiana?"

Lun, 28/09/2020 - 13:40 — La redazione

Da tempo il coordinamento di FDI Lunigiana si chiede se esista ancora coerenza politica e la fiducia che gli elettori dovrebbero avere nei propri eletti. All'alba delle elezioni regionali che vede la nostra Provincia spostata, con ben due punti di percentuale, al centro destra, i cambi di casacca lunigianesi nelle file del centro sinistra paiono essere irrefrenabili. Se i primi turbamenti si ebbero poco prima delle urne con i Sindaci di Mulazzo Claudio Novoa e quello di Bagnone Carletto Marconi che, attraverso comunicato stampa, resero noto il loro passaggio ad Italia Viva, a Fivizzano si consuma in questi giorni la stessa prassi ad opera dell'assessore all'urbanistica Diego Serafini ed il Presidente del Consiglio comunale Jessica Fabiani. Anche essi tramite comunicato stampa rendono noto il loro passaggio alla stessa Italia Viva. Il caso più atipico rimane quello pontremolese il cui membro della maggioranza, Clara Cavellini, pur aderendo ad Italia Viva, rimane all' interno della maggioranza consiliare notoriamente di centro destra. “Uno scenario caotico - commenta la nota Emanuela Busetto coordinatrice FDI lunigiana - le persone sopra citate devono il loro consenso elettorale, che li ha visti eletti in ruolo di tutto rispetto, ad altri partiti le cui origini trascendono da quelle di Italia Viva. Nei primi casi trattasi sempre di partiti di sinistra, ma l'ultimo si parla addirittura di un partito di centro destra. Pur non esistendo il vincolo di mandato la questione riguarda piuttosto il senso etico e morale o forse più probabilmente l'opportunismo. Opportuno ed appropriato dunque sarebbe la verifica dei numeri della maggioranza ivi compresa la sua tenuta. A livello morale il senso etico e ideologico sembra essere smarrito; se poi consideriamo i dati del partito in Provincia che si presentava alle elezioni anche con + Europa di Emma Bonino supera di poco il 5% , nonostante l'intenso lavoro di mercato acquisti, inoltre vede eletti a palazzo Pegaso due vecchie conoscenze ex PD Stefania Saccardi ex Assessore e Stefano Scaramelli. Si deduce che nulla di nuovo è stato creato ma si è palesato un passaggio politico nel quale gli elettori rimangono semplici spettatori. E' su queste basi ed in riferimento a future elezioni, in particolare le amministrative, che il partito dichiari le sue intenzioni. Al Governo sostiene PD e 5stelle, in Regione il neo-Presidente Giani, in Lunigiana cosa intende fare?”