L'On Mallegni (FI): "Da chi governa zero risposte a 200 lavoratori a rischio"

Lun, 07/09/2020 - 12:35 — La redazione

“Se oggi Sanac perde 200 posti di lavoro tra diretti e indiretti, queste sono 200 famiglie che non vanno a farl la spesa e per l’economia di territorio è un casino. Oggi da parte di chi governa mi aspetto risposte, e non i soliti vedremo e faremo... io per quanto mi riguarda adesso chiamo il ministero per lo sviluppo economico, chiamo la presidente del Senato Casellati e chiedo che l’azienda e i lavoratori vengano ascoltati in commissione. Ma l’interlocuzione da parte dell’azienda è fondamentale. E invece anche oggi manca”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, intervenendo sullo stabilimento Sanac di Massa in un incontro dedicato svoltosi stamane nel palazzo della Provincia di Massa Carrara alla presenza del Presidente della stessa e del Prefetto.