Corsi per la sicurezza sul lavoro organizzati da FENAPI Massa Carrara

Sab, 11/01/2020 - 16:14 — La redazione

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che il testo unico sulla sicurezza nel lavoro (d.lgs 81/2008), prevede severe sanzioni per le aziende che non hanno ottemperato agli obblighi formativi, compresi gli aggiornamenti periodici, sanciti dalla stessa normativa.

Al riguardo FENAPI di Massa Carrara tramite la propria Agenzia Formativa di riferimento ha programmato i necessari corsi obbligatori di legge, per assistere le aziende rispetto ai loro adempimenti in materia di sicurezza.

Per agevolare le stesse imprese, FENAPI ha predisposto un Servizio di Chek Up gratuito preliminare di carattere tecnico e documentale presso le aziende che ne faranno richiesta.

-R.S.P.P. - corso per datori di lavoro che intendono svolgere le mansioni di responsabile del servizio prevenzione e protezione all’interno della loro azienda.

-PRONTO SOCCORSO - corso per addetto al primo soccorso.

-ANTINCENDIO - corso per addetti al servizio antincendio per aziende classificate ad alto, medio e basso rischio.

-R.L.S. - corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per aziende con servizio di rappresentanza interno

-CORSI H.A.C.C.P. SULLE NORME IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE - in ottemperanza a quanto previsto dal reg. CE 852/04, dalla Legge 24/03 e dalla Delibera reg. Toscana 559/2008 tutti coloro che per l’attività svolta entrano in contatto con gli alimenti hanno l’obbligo, in sostituzione del vecchio libretto sanitario, di frequentare specifici percorsi formativi e di provvedere con cadenza quinquennale al loro aggiornamento.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0585 74931 oppure l’indirizzo di posta elettronica: [email protected]