La storia di Anna Frank al cinema "Splendor"

Lun, 01/04/2019 - 13:25 — La redazione

«Quando la scuola diventa luogo di emozioni, di memoria e passione per la conoscenza, che aiuta ad assaporare la vita , allora siamo di fronte alla “vera scuola”, quella che io vorrei si realizzasse ovunque». Lo ha affermato Donatella Ciufolini dell’Ufficio Scolastico Regionale toscano, durante il suo intervento che si è tenuto nei giorni scorsi all’hotel Logos di Forte dei Marmi, in occasione della presentazione degli spettacoli teatrali del Liceo classico Pellegrino Rossi di Massa, davanti ad una platea piena di ragazzi e famiglie. Anche oggi al cinema Splendor di Massa, aperto anche alle scuole, verrà messo in scena “L’alloggio segreto”, una rivisitazione del Diario di Anna Frank, già presentato al museo di Sant’Anna di Stazzema il 27 gennaio scorso in occasione della giornata della memoria. Il lavoro nasce dalla sinergia tra la Fondazione Bartolozzi Tesi di Pistoia, l’Associazione ANMIG toscana, l’Associazione mazziniana di Massa Carrara, la libreria Mondadori di Massa e l’associazione Mondi possibili del Liceo Pellegrino Rossi, che cura gli spettacoli teatrali già da molti anni sotto la presidenza del prof. Gennaro Di Leo. Con essi da ricordare Giuseppe Giò Capozzolo, che cura le musiche, Giovanni Giannarelli fotografo, che ha messo in mostra le bellissime fotografie degli attori, ripresi negli abiti di scena con la tecnica degli anni ’20, che ha dato particolare atmosfera all’incontro. Da non dimenticare il gruppo di sarte che hanno creato i bellissimi costumi. Anche la professoressa Gessica Caniparoli, dell’Ufficio Scolastico Provinciale per Lucca e Massa Carrara, si è congratulata con i ragazzi e la scuola, «perché hanno saputo mettere in scena un lavoro bellissimo, che testimonia non solo competenze e contenuti, ma soprattutto la capacità di trasmettere il senso della giustizia e del perdono, che Anna Frank ci ha regalato attraverso i suoi racconti».

Renata Gianni