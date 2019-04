Un comitato per Con-Vivere Carrara festival

Lun, 29/04/2019 - 18:24 — La redazione

Con-Vivere, che quest'anno giunge all'edizione numero XIV, si struttura e si dota di un Comitato. Ente Capofila é la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara (che sostiene finanziariamente il festival fin dalla sua prima edizione). L'organizzazione è curata dalla Fondazione Progetti srl (impresa strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara), al Direttore Scientifico, che definisce assieme al Coordinatore il programma culturale dell'evento. Novità di questa edizione è l'istituzione di un "Comitato per il festival con-vivere".

Il Comitato per il festival con-vivere é composto assieme alla Fondazione, da tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione della manifestazione, scelti dall’Ente Capofila fra Enti pubblici, Istituzioni senza scopo di lucro e Istituzioni Culturali Universitarie o Educative del territorio. Tra i suoi compiti anche quello di proporre iniziative ed eventi al Direttore scientifico e di definire gli indirizzi del festival nel coinvolgimento del territorio.

"Un incontro molto proficuo fra soggetti che, condividendo lo spirito e la mission di Con-Vivere, si uniscono in una sinergia sempre più concreta e produttiva – ha commentato Enrico Isoppi Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Presidente del Comitato per il Festival – Un rapporto che già esisteva e che abbiamo voluto consolidare auspicando di estenderlo progressivamente ad altri soggetti ,con l’obiettivo di rendere Con- Vivere un progetto sempre più solido qualificato e di prestigio per tutto il territorio."

Presso la sede della Fondazione a Palazzo Binelli a Carrara si è tenuta la prima riunione. Erano presenti il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara Enrico Isoppi, il direttore scientifico Remo Bodei, la coordinatrice del Festival Emanuela Mazzi, l'assessore alla cultura Federica Forti in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Carrara, Luciano Massari direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara e la Fondazione Marmo.

Il Comitato ha fatto il punto sull'evento che quest'anno si terrà da giovedi 5 a domenica 8 Settembre. Il professor Bodei ha presentato i temi e gli ospiti su cui sta lavorando e che andranno a costituire il palinsesto della prossima edizione che sarà presentato a inizio estate. Le direttrici principali che svilupperanno il tema “formazione” sono, da un lato, la definizione del quadro tematico generale, sia da un punto di vista filosofico che dalla prospettiva della scienza; dall’altro lato, l’individuazione di alcuni modelli ed esperienze significative di “relazione educativa”, guardando alla storia e all’oggi e toccando vari ambiti e discipline.

Ci si soffermerà, poi, su alcune questioni e temi centrali per comprendere la contemporaneità e capire se e come si possa parlare di emergenza educativa. Molte saranno come sempre le iniziative che coinvolgeranno il territorio, le associazioni, gli operatori culturali, turistici e gli esercizi commerciali, che cominceranno ad essere messe in atto già a partire da queste settimane. Un’attenzione particolare, come già presentato anche alla stampa, sarà dedicata alle scuole, di cui stanno già arrivando i primi progetti per il “festival delle scuole” e le prime candidature per la sezione volontari.