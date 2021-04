L'On. Manfredi Potenti in visita al carcere di Massa

Gio, 22/04/2021 - 14:02 — La redazione

Domani, venerdì 23 aprile alle ore 10.00, l'On. Manfredi Potenti sarà, insieme al Sindaco Francesco Persiani, in visita alla nostra casa di reclusione a Massa.



Sarà occasione per verificare lo status quo del nostro carcere e portare all'attenzione del Governo le problematiche che lo riguardano, prima fra tutte quella delle condizioni lavorative delle forze dell'ordine.



Alle 12.00 sarà poi organizzata una conferenza stampa presso la sede della Lega di Massa in galleria Leonardo Da Vinci 20 a cui presenzieranno, oltre all'Onorevole, il Referente provinciale del partito Nicola Pieruccini, il Vicesindaco Andrea Cella, la Referente comunale della Lega Eleonora Cantoni, il Consigliere provinciale Irene Mannini.



Oltre al tema della sicurezza si parlerà anche della problematica dei rifiuti, data la notizia da parte del Governatore del Lazio della sottoscrizione di un'intesa per sette mesi con la Regione Toscana per lo smaltimento di 13.500 tonnellate di rifiuti raccolte da Ama: una montagna di spazzatura indifferenziata prodotta a Roma che finira' in diverse provincie tra cui Massa Carrara.

Lega Massa Carrara