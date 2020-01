Simona Bertocchi presenta i suoi romanzi storici in un incontro dedicato al Rinascimento

Lun, 06/01/2020 - 14:42 — La redazione

L'8 gennaio alle ore 17,00 presso la biblioteca civica S. Giampaoli di Massa in piazza Mercurio, la scrittrice Simona Bertocchi incontra il pubblico per un incontro sul Rinascimento italiano attraverso la presentazione e la relazione dei suoi romanzi storici. Le biografie dei miti che hanno fatto la Cultura e la Storia italiana quali Leonardo e la Venere di Botticelli anche faranno poi spazio alla vita di Ricciarda Malaspina Cybo. Ogni opera di Bertocchi è elaborata da intriganti trame romanzate ma sempre fedele alla storia per mezzo di una minuziosa ricerca storica della scrittrice.

L’evento sarà impreziosito dalle coreografie rinascimentali dell'Associazione Antica Massa Cybea.

Nel nome del figlio; L'ultima rosa di Aprile; I pasticci di Leonardo sono i romanzi storici di Simona Bertocchi editi da Giovane Holden Edizioni che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti. I testi (l'ultimo dei quali, i pasticci di Leonardo, ha raggiunto el cinquemila copie vendute) sono stati presentati in tutta Italia e a novembre sono volati a Seattle negli U.S.A.

Conduce e relaziona, Patrizia Fiaschi

Interviene l'autrice

Biografia letteraria di Simona Bertocchi

Nata a Torino, toscana di adozione, vive attualmente a Montignoso, provincia di Massa Carrara. Lavora nel settore del turismo da oltre vent'anni, l’altro mestiere è scrivere. Delle sue due terre ho preso l’elegante rigore sabaudo e la creatività istintiva toscana. Al momento ha 8 libri editi tra romanzi, raccolta di racconti e silloge di poesie, ma negli ultimi anni si è rivolta soprattutto ai romanzi storici, l’ultimo, I pasticci di Leonardo, è stato pubblicato nell’aprile del 2019 e subito dopo l’uscita è stato presentato al Salone internazionale del libro di Torino allo stand della Regione Toscana e ha iniziato un book tour che ha girato l’Italia e a novembre ha raggiunto Seattle, negli Stati Uniti. I suoi testi sono stati ben accolti dalla critica e dal pubblico, Simona è stata invitata ad intervenire ad eventi letterari importanti come il Salone Internazionale del libro di Torino, l’Isola del Cinema Tiberina a Roma, il convento di Santa Maria delle Grazie a Milano, la manifestazione nazionale Con.Vivere a Carrara, e l’evento a respiro europeo Eurochocolate di Perugia. I suoi romanzi storici sono stati richiesti anche nel palazzo del Consiglio Regione Toscana a Firenze dove il presidente Eugenio Giani l’ha onorato di una targa per l’impegno culturale dedicato alla storia toscana.

PUBBLICAZIONI:

8 testi pubblicati tra libri di poesia e raccolta di racconti. Tra i più importanti:

Lola Suárez; I colori di Venere; Nel nome del figlio; L’ultima rosa di aprile; I Pasticci di Leonardo

www.simonabertocchi.it