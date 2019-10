Presentazione del progetto Interreg-Opera

Lun, 28/10/2019 - 14:12 — La redazione

Evento luogo: Centro per l'Impiego Massa-Carrara

Il progetto O.P.E.R.A., finanziato dal Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, mira a favorire lo sviluppo dell'occupazione attraverso la sperimentazione e l'applicazione di strumenti e modelli di intervento condivisi nel territorio transfrontaliero.

Il progetto O.P.E.R.A. si pone una sfida importante: quella di contribuire al mantenimento e allo sviluppo dell'occupazione su un territorio in crisi industriale ed economica attraverso la creazione di servizi comuni di supporto e il cui obiettivo generale è attivare percorsi comuni di accompagnamento all’outplacement, attraverso la sperimentazione e l'applicazione di strumenti e modelli di intervento condivisi basati sulle logiche del management/workers buy out e dello spin off da imprese già operanti o anche della creazione di nuova impresa.

Grazie all'attivazione di percorsi comuni di accompagnamento, i partner di progetto saranno impegnati nel sostegno all'autoimprenditorialità, alla micro impresa e all'imprenditorialità sociale, favorendo così la crescita occupazionale dei lavoratori disoccupati nelle aree di crisi industriale ed economica.

I Servizi di supporto permetteranno la ricollocazione dei lavoratori espulsi in imprese già operanti o in imprese di nuova creazione attraverso gli strumenti di management/workers buy out e dello spin off.

Alcune azioni del progetto:

-Creazione di metodologie comuni per individuare le caratteristiche dei dirigenti/lavoratori da ricollocare, sviluppando servizi per il supporto ai lavoratori dell'area di cooperazione da ricollocare nelle imprese delle filiere prioritarie del Programma Italia-Francia Marittimo.

-Attivazione di servizi per il supporto ai lavoratori dell'area di cooperazione.

-Utilizzo di strumenti e modelli di intervento condivisi basati sulle logiche del management/workers buy out e dello spin off da imprese già operanti o anche dalla creazione di nuova impresa.

-Realizzazione di una banca dati delle professionalità e delle risorse strutturali (macchine, attrezzature, impianti, aree e capannoni industriali), disponibili a seguito delle situazioni di crisi.

Ecco il Programma della Mattinata:

- ore 9.30 /10.00 registrazione dei partecipanti

- ore 10.15 Il Progetto OPERA: obiettivi, attività sul territorio della costa Toscana, gli sportelli territoriali. A Cura di Marco Pippolini per Unisco Toscana Link.

- ore 11.00 lo strumento del Workers Buy Out per il rilancio di imprese in crisi a cura di Pierpaolo Baroni - I.C.N. Spa - società di sistema di Confcooperative.

- ore 11.40 Gli strumenti finanziari a sostegno del Workers Buy a cura di Alessandro Viola - Cooperazione Finanza Impresa investitore istituzionale a sostegno della cooperazione.

- ore 12.30 Question Time con i partecipanti.

- ore 12.45 Chiusura dei lavori a cura della dirigente Arti Toscana settore servizi per il lavoro area MS-LU-PT Marina Babboni.



Al termine dell'evento sarà offerto un breve buffet ai partecipanti.