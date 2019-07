Menchini (Alternativa Civica): "Regolamento urbanistico, decolli e atterraggi"

Lun, 29/07/2019 - 16:35 — La redazione

Il nuovo Regolamento urbanistico è sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale i prossimi giorni 30 e 31. Come è noto si tratta di approvare un atto “definito tecnico” che recepisce le indicazioni della Conferenza Paesaggistica (in particolare Regione Toscana e Sovrintendenza). Però, dietro la tecnica, come spesso accade, c’è la sostanza. La sostanza ha un nome tecnico: decolli e atterraggi. Ci domanderemo che cosa c’entrano i decolli e gli atterraggi con la normativa urbanistica. C’entrano e molto!

Cominciamo dai decolli. Questi riguardano i numerosi immobili, siti nell’intero territorio comunale, la cui demolizione deve essere favorita in quanto presentano problemi di vario tipo: localizzazione in prossimità di strade, di fiumi o in zone a rischio frana. Sulla base della normativa previgente questi immobili potevano essere delocalizzati, ossia i relativi volumi potevano essere realizzati su un altro terreno.

A questo punto intervengono gli atterraggi: si tratta dei terreni ove questi nuovi volumi possono essere realizzati. La regola urbanistica è che per disciplinare l’atterraggio vi sia una previsione di carattere generale per la quale l’atterraggio può avvenire in qualunque terreno della stessa UTOE che appartenga ad un tessuto compatibile e non sia interessato da vincoli di inedificabilità (paesaggistici o idraulici). In questo modo è assicurata la parità di trattamento dei cittadini e la possibilità di edificare un numero di nuovi immobili uguale o simile a quelli demoliti.

Che cosa è avvenuto nel passaggio tecnico fra la delibera dello scorso agosto e quella che dovrà essere approvata nei prossimi giorni? E’ avvenuto qualcosa che riguarda l’atterraggio: i terreni di atterraggio sono stati individuato in modo puntuale. Cosa significa questo?

Prendiamo ad esempio la zona dei Quercioli. A fronte di decine e decine di immobili individuati per il decollo vi sono solo due terreni autorizzati all’atterraggio, la conseguenza è che 1) la riqualificazione urbanistica è circoscritta a pochissime unità; 2) i terreni non autorizzati all’atterraggio non sono utilizzabili a fini edificatori; 3) gli immobili deputabili al decollo se vorranno delocalizzarsi dovranno migrare in altre zone della città.

Non tutto vien per nuocere, è proprio il caso di dirlo se pensiamo alla fortuna che hanno questi signori, avevano un terreno non edificabile che diviene edificabile, non solo il valore di questo terreno aumenta esponenzialmente poiché i terreni individuati in tutta l’area sono solo due. Ma come sono stati scelti? Dalle carte non è dato sapere. Certo è che i proprietari hanno vinto un bel premio, mentre gli altri cittadini in condizioni analoghe hanno subito un bel danno.

Certo si dirà è stata la Conferenza Paesaggistica a richiederlo, ma forse più che un’individuazione puntuale andavano forniti una serie di requisiti e regole da rispettare, che comprendessero requisiti paesaggistici e prestazionali che portassero ad un complessivo miglioramento dell’edificato e non a vecchie e logore “modalità di scelta”. Certo si chiedeva una individuazione grafica delle aree di atterraggio, ma questo non significa una individuazione “così puntuale” (cfr. verbale seduta 3).

La tecnica spesso occulta la sostanza. E’ proprio quanto accaduto anche questa volta.