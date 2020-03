L'UGL Massa Carrara scrive alla direttrice dell'Asl Nord Ovest

Sab, 14/03/2020 - 14:49 — La redazione

Preg. Dott.ssa Maria Letizia Casani

Direttore Generale Asl Nord Ovest

Via Antonio Cocchi, 7/9 56121 Pisa PI

[email protected]

Pregiatissima dottoressa come Lei sa sono diversi i medici del servizio 118 di Massa non dipendenti, quindi esclusi dalle minime tutele. Eppure, se non andiamo errati, gli stessi rappresentano anche in occasione di questa gravissima epidemia, la “testa d’ariete” nella tutela sia della collettività che dell’ammalato. In Toscana la situazione è grave: 5775 persone in isolamento, di cui 139 positive nella nostra Asl. E i dati sono in costante crescita Dal 1° febbraio a oggi, rileva sempre la Regione, sono in tutto 3165 i tamponi eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: Careggi, Pisa, Siena. Non si capisce, infatti, come mai si parli ora di assunzioni nel settore della sanità, e soprattutto nel settore emergenza, e si lascino in pratica “al palo" questi qualificati professionisti. Potrebbero essere una risorsa importante, specie nei Pronto Soccorso, ma quando si parla di una loro assunzione il discorso sembra essere messo in disparte dalla Regione. Siamo una organizzazione sindacale che riconosce primaria la centralità della persona che lavora. La UGL è una associazione unitaria di carattere confederale che, perseguendo scopi di natura generale, riconosce la peculiarità di ciascuna categoria e territorio.