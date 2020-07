Vittoria Assicurazioni si espande a Marina di Carrara

Sab, 11/07/2020 - 20:11 — La redazione

Lunedi 13 luglio Vittoria Assicurazioni Spa espande la sua presenza sul territorio, annunciando l’apertura di una nuova agenzia a Marina di Carrara in via Maggiani nr. 59 affidandosi all’oltre ventennale esperienza professionale di Davide Grandi. Il servizio offerto nell’area toscana dalla Compagnia Assicurativa viene così rafforzato e si aggiunge all’operato della famiglia Bugliani che gestisce l’agenzia di Massa.



“La compagnia è solida, liquida, presente e attenta a ciò che sta accadendo nel nostro Paese”, dichiara Cesare Caldarelli, AD di Vittoria Assicurazioni, in un video messaggio che ha voluto condividere con dipendenti e agenzie per esprimere la vicinanza dell’azienda.



Una realtà che non si è mai fermata e ha continuato il suo percorso di crescita, anche in una situazione come quella attuale dominata da profondi cambiamenti, dedicando sempre grande attenzione alla popolazione aziendale, alla rete distributiva e ai clienti.



Un’espansione concreta che si traduce nella nuova apertura di un’agenzia da cui famiglie e imprese locali potranno trarre significativi benefici. Vittoria, presente da anni sul territorio con la storica agenzia di Massa, investe quindi ulteriormente nella regione per supportare e favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale della zona.