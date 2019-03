Il Città di Massa in semifinale alle Final Eight di coppa Italia di serie B

Sab, 09/03/2019 - 14:34 — La redazione

Il Città di Massa vola in semifinale alle Final Eight di coppa Italia di serie B. La partita dei quarti di finale contro la padrona di casa CLN Cus Molise ha dato agli apuani del filo da torcere. Un primo tempo molto tirato che a metà ha visto in vantaggio la squadra ospite, 1:0 per il Cus Molise e sembrava che i ragazzi di Mister Garzelli non riuscissero mai a fare azioni che potessero portare ad una conclusione positiva. Il primo tempo tutto con il coltello tra i denti da parte di entrambe le formazioni, gli apuani più fallosi che si penalizzano permettendo alla squadra di Campobasso di calciare il tiro libero, che però non finisce in porta. Il secondo tempo il Città di Massa comincia ad accelelare esponenzialmente e a dare il ritmo alla partita ma non sarà abbastanza perchè il capitano della formazione avversaria mette la palla in rete. Il parziale è 2:0 fino ad 8 minuti dalla fine del match, però nel calcio a 5 tutto si può ribaltare in pochi secondi e così è stato. Una punizione ha permesso agli apuani di portarsi al 2:1. Punizione eseguita in maniera magistrale dallo spagnolo Garrote, visibilmente teso per tutta la partita, ha tirato un missile di precisione che si è infilato in porta lasciando in molti a bocca aperta. Dopo la punizione il Città di Massa riprenderà in mano le redini della partita che a circa 3 minuti dalla fine metterà in porta la seconda rete con Ussi, pareggio, se la situazione fosse restata così si sarebbe andati direttamente ai rigori, si è provato a giocarla fino all'ultimo secondo, per evitare i calci di rigore ma la sirena della conlcusione ha suonato sul pareggio. Nel campo, sui volti dei giocatori si è letta la tensione. Dodaro in porta, inizia la squadra padrona di casa a calciare. Rete. Tocca a Garrote fare il suo rigore. Rete. Cus Molise a calciare, con il capitano che sbaglia il rigore prendendo il palo; si prepara per il Città di Massa Bandinelli che fa entrare il pallone. Ultimo rigore da calciare per la squadra molisana. Rete. Manca poco, la tensione è palpabile, se il Città di Massa avesse segnato avrebbe portato a casa la partita. Si prepara a calciare Perciavalle, anche lui mette la palla in rete e così finisce la partita dei quarti di finale. Città di Massa conquista la semifinale contro Futsal Ruvo oggi, sabato 9 marzo, alle ore 19:00. E' possibile seguire il match sulla pagina facebook ”Città di Massa calcio a 5”

A.S.D Città di Massa calcio a 5