Il Partito Democratico di Pontremoli verso le elezioni comunali

Sab, 12/06/2021 - 12:17 — La redazione

Il Partito Democratico di Pontremoli, in coerenza con il lavoro svolto in consiglio comunale e con la linea politica assunta a tutti i livelli, a partire dalle elezioni regionali e del Governo di Regione Toscana, promuove un percorso che unisca tutte le forze politiche, sociali e civiche alternative all’amministrazione Baracchini.

Pontremoli ha bisogno di un nuovo progetto di governo del territorio, che metta al centro la capacità di incidere per migliorare i servizi, le infrastrutture, i collegamenti, il decoro e l’arredo urbano, per garantire il diritto alla salute, per liberare le energie necessarie per creare lavoro, sviluppo e opportunità, per far partire, anche in Lunigiana, una concreta transizione ecologica, per far crescere l’attrattività della nostra terra.

Al centro di questo percorso politico devono esserci scelte chiare e strategiche, quali la promozione di forme di governo comprensoriale e unitario della Lunigiana e l’ingresso nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Per queste ragioni, c’è bisogno di marcare discontinuità rispetto all’amministrazione Baracchini, con una coalizione che unisca le forze politiche e civiche alternative all’amministrazione uscente, a partire dal centro sinistra.

Il Partito Democratico porterà avanti questo percorso in modo aperto e con la massima trasparenza.

Documento approvato all’unanimità dall’Assemblea Comunale del Partito Democratico di Pontremoli