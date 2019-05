"Vieni a fare il Servizio Civile Regionale con Legambiente Lunigiana Sostenibile!"

Dom, 26/05/2019 - 14:04 — La redazione

Legambiente Lunigiana ospiterà 2 giovani per il Servizio Civile Regionale promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di GiovaniSì. Il progetto approvato ha come obiettivo la diffusione dell’educazione ambientale, la promozione di stili di vita ecosostenibili e lo sviluppo di campagne ed azioni concrete per sensibilizzare la comunità con una serie di attività tra loro correlate. Legambiente vuole quindi coinvolgere i giovani nella valorizzazione del territorio e nella diffusione della cultura ambientale e del volontariato. I giovani coinvolti collaboreranno all’interno dell’Associazione all’organizzazione e realizzazione di progetti di educazione, divulgazione e turismo ambientale sul territorio, eventi, campagne e attività. delle campagne nazionali di Legambiente come Puliamo il Mondo e la Festa dell’Albero o locali come Goditi la Lunigiana, Eco-feste e Eco-ospitalità, Qui si cambia Clima, ecc. L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del Progetto GiovaniSì. Il progetto, approvato con il nome Penso al Pianeta,agisco in Toscana!, è stato presentato da Legambiente Toscana attraverso Arci Servizio Civile Toscana e, oltre alla Lunigiana, prevede attività simili anche per Firenze e Prato per un totale di 6 giovani. A Legambiente Lunigiana (la cui sede è a Fivizzano) saranno assegnati due giovani per 12 mesi che svolgeranno servizio ognuno per 30 ore settimanali.(info: 3385814482, [email protected])

Legambiente Lunigiana