Il neo-presidente del Consiglio regionale in visita nella nostra zona

Prosegue il fitto giro di incontri del nuovo presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, con i sindaci e i presidenti di Provincia della Toscana. Ieri mattina Mazzeo ha incontrato, alle 10, il presidente della provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti; alle 11 il sindaco di Massa, Francesco Persiani, e alle 12.30 il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.



Per il presidente dell’Assemblea toscana si tratta della settima provincia toccata in poco più di tre settimane, dopo le visite effettuate a Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Livorno e Lucca. Visite che hanno l’obiettivo di consolidare ulteriormente la vicinanza e i rapporti del Consiglio regionale con tutti i territori regionali, specie in questo particolare momento di crisi. E al centro di tutti gli incontri c’è stata infatti l’emergenza sanitaria e i riverberi che essa ha sull’economia delle varie aree. Il presidente ha sottolineato “la volontà di rafforzare il rapporto tra Province e Regione e tra Comuni e Regione, specialmente nelle aree più periferiche della Toscana”.



Da parte nostra, ha assicurato Mazzeo ai rappresentanti degli enti locali, “garantiamo assoluta disponibilità a essere punto di riferimento e raccordo istituzionale”. “Dobbiamo lavorare tutti insieme – ha proseguito - per superare questo straordinario momento di difficoltà dal punto di vista sanitario ma anche economico e sociale, in un territorio già fortemente colpito dalla crisi e che purtroppo registra un tasso alto di disoccupazione”.



La necessità di favorire la ripresa deve infine accompagnarsi, ha spiegato Mazzeo, “al massimo impegno per garantire e implementare il rispetto della sicurezza sul lavoro che è e dovrà rimanere sempre un diritto assoluto e irrinunciabile”.