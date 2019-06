Mastrini: "Forza Italia verso la fase congressuale per favorire il rinnovamento"

Sab, 01/06/2019 - 14:35 — La redazione

Si apre la fase congressuale per Forza Italia, in accordo con quanto stabilito dal Presidente Berlusconi. Si parte dai buoni risultati ottenuti alle elezioni europee, dove gli azzurri hanno fatto registrare il primo risultato in Toscana anche grazie a Jacopo Ferri, 5000 preferenze a Massa Carrara, 7000 in Toscana, 9000 nella circoscrizione Toscana Lazio Umbria Marche. Soddisfazione anche per l'elezione dei giovani azzurri nei Consigli Comunali, a partire da Licciana dove sono entrati Omar Tognini, Fabrizio Botti, Damiano Polloni, Mattia Zoboli. Il Coordinatore Provinciale Matteo Mastrini commenta così i risultati elettorali: "Buoni, ma si può migliorare, in gran parte merito della candidatura di Jacopo Ferri, che ha trascinato Forza Italia al risultato migliore in Toscana. Dobbiamo dare spazio al rinnovamento e lo faremo in occasione del Congresso. Aiuterò il nuovo Coordinatore, perché è giusto rinnovare, sperando possa consentire a Forza Italia di raggiungere importanti traguardi. Sono convinto che Deborah Bergamini, un parlamentare di spessore, e Massimo Mallegni, grande amministratore e nostro Senatore, saranno protagonisti di questa nuova fase, in cui dovranno avere voce tutte le componenti del partito perchè solo con l'inclusione si può migliorare".