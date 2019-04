Cesvot Massa Carrara, Francesca Menconi è la nuova presidente

Ven, 05/04/2019 - 14:16 — La redazione

Massa Carrara, 5 aprile 2019 – Francesca Menconi è la nuova presidente della Delegazione Cesvot di Massa Carrara. E' questo l'esito delle votazioni del nuovo direttivo che si è insediato lunedì per la prima volta ed è composto da 18 persone che rappresentano il variegato mondo del volontariato di Massa-Carrara, con 11 new entry. Ecco la squadra: Presidente Francesca Menconi (Centro italiano Femminile Comunale Carrara), Vice presidente Vicario Gian Luigi Fondi(associazione nazionale del Consolato del Mare); vice presidenti Giulia Bugliani (Aics Solidarietà Massa Carrara)e Andrea Toni (associazione Radio C.B. “Il Castello”); i consiglieri: Francesca Abiuso (Cif provinciale Massa-Carrara), Marcello Angel la (Radio C.B. Pontremoli), Andrea Balestri (Fondazione Marmo Onlus), Nicola Baruffi (Avis Comunale di Carrara), Cristiano Corsini (Proloco Fontia,) Azzurra Galvani (Avis Zonale Massa-Carrara), Giovanni Giovannini (associazione umanitaria Il Faro), Marco Martini (Coordinamento Gruppo Volontariato Carcere Massa), Matteo Nicolini (associazione Cittadini del Mondo), Riccarda Tessa (Avo Provinciale di Massa-Carrara), Renato Tonelli (Radio C.B. Val Taverone), Giuliana Sartorio (Apodi, Associazione Polisportiva Don Carlo Gnocchi,) Claudio Simonini (Croce d’Oro Massa Carrara) e Rosanna Viaggi (Acca- Associazione Cura Comportamento Alimentare). L’intento del neoeletto direttivo è quello di progettare e attuare azioni mirate al fine di monitorare i bisogni espressi del territorio, leggere quelli inespressi e mettere in campo tute quelle azioni che possano dare risposte congrue ed efficaci coinvolgendo in modo globale la società (terzo settore, istituzioni pubbliche, privati e cittadini) rispettando in tal modo gli indirizzi e gli obiettivi del programma annuale di attività del Cesvot. Per la prima volta quest’anno, come indica il Codice del terzo settore, all’assemblea e al voto per il rinnovo del direttivo sono stati invitati oltre alle associazioni di volontariato anche gli enti non profit con sede nel nostro territorio, iscritti ai registri regionali delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali e all’anagrafe Onlus della Toscana. “Sono grata per l’opportunità, quale presidente di delegazione, di contribuire a valorizzare al meglio le realtà non profit del nostro territorio - commenta Francesca Menconi - e ringrazio chi mi ha eletto e ha riposto su di me la sua fiducia. Come delegazione ci impegneremo affinché i/le volontari/ie partecipino maggiormente alla vita di Cesvot. Intendiamo così valorizzare le esperienze sia degli enti più strutturati e con grande esperienze che di quelli meno numerosi e all'inizio del percorso, consapevoli della ricchezza di ciascuno di essi e dell'alto valore umano del volontariato. Ci adopereremo per incrementare la rete di solidarietà locale, la collaborazione e la sinergia per azioni di sensibilizzazione alle problematiche sociali, ambientali, culturali e di protezione civile, avendo a cuore le persone più bisognose ed in p articolare i Giovani, nostro futuro. Un'attenzione particolare a coloro che vorranno dedicarsi al volontariato prestando tempo e o risorse e a favorire progettualità partecipate di interesse collettivo. Ci impegneremo a 360° affinché emergano le buone prassi in linea con i bisogni attuali e affinché queste possano diventare risposte coerenti delle istituzioni”.