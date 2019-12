Aggiornamenti sulle conseguenze del maltempo

Sab, 21/12/2019 - 15:09 — La redazione

Da ieri sera e per tutta la notte, momento di massima allerta dell'intensa perturbazione transitata sul territorio, il sindaco Francesco Persiani è rimasto in contatto con l'assessore alla Protezione civile Marco Guidi, il dirigente e i responsabili del settore operativi presso il Coc (Centro operativo comunale), aperto per tutta la durata dell'allerta codice arancione. I volontari hanno ricevuto e gestito molte segnalazioni per allagamenti e di cittadini allarmati dai corsi d'acqua minori. Seppure abbia toccato livelli critici, non ha destato grandi preoccupazioni il fiume Frigido, tenuto costantemente sotto controllo. Le forti piogge della notte hanno causato per lo più allagamenti nei terreni della zona di costa, in particolare a Ronchi e Poveromo. Al confine con Cinquale, è esondata la cassa di espansione del torrente Fescione, intervento attivato dal comune di Montignoso. Si è verificato anche qualche smottamento nelle zone di montagna: una in località Casette dove l'assessore - che ha anche la delega ai Lavori pubblici - ha già attivato la ditta per ripristinare la situazione, mentre sulla strada per Bergiola, essendo di competenza provinciale, sta intervenendo la Provincia di Massa-Carrara. L'allerta di codice arancio è valida fino alle ore 14.00 in attesa del bollettino meteo del Centro funzionale della Regione Toscana. Un ringraziamento del sindaco e dell'assessore al Coordinamento delle associazioni di Protezione civile impegnate assieme all'amministrazione comunale negli interventi e nel controllo del territorio.

Dott.ssa Benedetta Bianchi

Portavoce del Sindaco